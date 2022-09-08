SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月9日）Play14:30SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.28MB)Published 9 September 2022 at 9:12amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 9 September 2022 at 9:12amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS英女王伊丽莎白二世辞世，享年96岁；澳大利亚气候变化法案获通过；政府今天宣布首置业保障计划启动日期；Advertisement香港5名语言治疗师因插图书籍被指犯煽动罪。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE英女王伊丽莎白二世辞世 享年96岁香港五名语言治疗师因插图书籍被指煽动罪【对话后浪】女科学家的育儿经验：“像训练AI模型一样训练孩子”澳大利亚本地制作月饼缘何热卖 谜底大揭晓分享Latest podcast episodes【对话后浪】女科学家的育儿经验：“像训练AI模型一样训练孩子”【健身课堂】马拉松比赛前的一周该如何备赛？雇佣更多残障人士 帮澳洲旅游行业应对雇员短缺澳洲药价要降了