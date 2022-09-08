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【对话后浪】女科学家的育儿经验：“像训练AI模型一样训练孩子”

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Published 9 September 2022 at 8:24am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
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SBS全新谈话类节目《对话后浪》，倾听普通人的烦恼，了解普通人的欢乐，走进普通人的生活。每周五早上八点十五分。本期话题：女科学家的育儿经验：“像训练AI模型一样训练孩子”。（点击封面图片，收听风趣对话）

Published 9 September 2022 at 8:24am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS
人在社会上，除了别人对你可能有种定义，当然我们可以不care，首先我们对自己有一种自定义，我觉得这自定义可以反映出我们人的一种品质，可以看出是不是一个很自信的、阳光的人、很积极的人。

被主持人专门请来的姚丽娜老师唱了一个受到了当天所有嘉宾都恨不得鼓掌的“反调”。逻辑清晰、条理分明的姚丽娜老师说，作为有社会和生活经验的负责任的家长，适当帮孩子做出一些相应的调整也是很有必要的。可能不仅仅是要遵循孩子的兴趣。作为有家长，教育孩子就跟他们训练AI模型是一样的。主要是放一些已经分为不同阶段的数据去训练它。但是同时我们也会结合一些优先事项，这些优先事项可能是大家已有的常识或这个社会的运行的一些既定规律，比如像物理学的一些定律，或者是我们社会的一些社会层面上的一些东西，然后去辅助、校正这个人工智能的模型，这样的话才能保证这个模型运转在一个比较能接受，同时泛化能力还能接受的层面上。而这个也同理于教育孩子。

如果把姚丽娜老师总结得教育方式用最民间的话来讲，有两点非常关键，就是“尽人事，听天命”。第一个听天命，就是遵循孩子的个人兴趣。第二个尽人事家长要引导。这些闪光点被我们的新嘉宾Catherin表示，今天的谈话让她受益匪浅、醍醐灌顶。嘉宾Wendy也表示将来有这样的谈话，她也非常期待能够再来参加。
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