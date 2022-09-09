没被卷入澳大利亚洪灾？但你可能还是在为灾难损失付钱

要点 所有澳洲家庭每年平均支付1532澳元来修复极端天气灾害所造成的损失

气象局已警告昆州南部和新州北部地区准备迎接今年夏天更多的严重风暴

埃拉·巴克兰（Ella Buckland）对未来的情况感到恐惧。





这位41岁的新州利斯莫尔（Lismore）居民经历了席卷澳大利亚最严重的洪水灾害之一。





巴克兰女士在2月份的洪水中失去了她的房子和所有财产，她告诉SBS新闻：“这一年发生太多事了。”





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“我女儿的学校也被淹了，”拥有一个名叫迈拉（Myla）的8岁女儿的巴克兰女士说。





“当时，利斯莫尔好像什么都没有了——什么都认不出来了……但它正在慢慢地恢复。”



经过六个月的大规模维修，巴克兰女士已经搬回了她的房子，但今年早些时候的自然灾害造成的破坏远未结束。





巴克兰女士向她的房屋保险公司支付的年度保费增加了一倍多——从去年的2200澳元增加到今年的近5000澳元。





而这还不是全部。





生活成本的上升以及不断上涨的学费和利率都对巴克兰女士造成了影响。





她说：“明年将是困难的一年。”



“每个澳人都在为自然灾害买单”

巴克兰女士并不孤单。





根据智库麦凯尔研究所（McKell Institute）的一份受澳大利亚保险委员会（ICA）委托的新报告，过去12个月的极端天气事件使每个澳大利亚家庭平均花费1532澳元。





迈克尔·巴克兰（Michael Buckland）[无亲属关系]是麦凯尔研究所的首席执行官。





他说，澳大利亚人正在为自然灾害付出代价，即使是那些没有直接受到自然灾害影响的人。





“2022年澳大利亚东海岸的洪水不仅影响了数百万人，造成了超过50亿澳元的保险损失，而且还表明，即使没有受到洪灾直接影响的个人也要承担经济和社会成本，”巴克兰先生说。



Flooding on Molesworth Street, Lismore, NSW, in March 2022. Source: AAP / Jason O'Brien 他说：“每个澳大利亚人都通过不断上涨的农产品成本或承担灾后重建的税单来为自然灾害付出代价。”





而情况还将变得更糟。





极端天气成本报告称，过去曾平均每年支付888澳元来修复极端天气造成的损失的澳大利亚家庭，到2050年每年将支付高达2500澳元的费用。





“据估计，极端天气事件造成的直接成本将比通货膨胀率高出5%以上，到2050年将超过350亿澳元，”巴克兰先生说。





“在短短不到三十年的时间里，澳大利亚家庭每年将为极端天气事件的直接成本付出更多，而更广泛的经济成本将更高。”



如何解决这个问题？

安德鲁·霍尔（Andrew Hall）是澳大利亚保险委员会的首席执行官。





他说，新的报告严酷地提醒我们人们“迫切需要投资于加强我们的社区，以应对日益恶化的极端天气”。





“在过去十年中，与用于灾后恢复和清理的资金相比，用于抗灾和减灾的所有支出的百分比有所下降，这再次提醒我们为什么需要改变政策思维，”他说。



Flooding in Lismore, NSW, in March 2022. Source: AAP / Jason O'Brien 他发表评论的前一天，阿尔巴尼斯政府出台了一项立法，通过其灾难准备基金每年投资2亿澳元用于抗灾措施。





2亿澳元的拨款是工党在今年联邦选举前的一个重要承诺。





虽然霍尔先生对联邦政府的举措表示欢迎，但他表示州和领地政府也应该效仿。





“各州和领地也必须尽自己的一份力量，配合这笔资金，以保护社区免受极端天气恶化的影响，”他说。





“他们现在还应该采取行动，改革各州对保险产品的征税，作为一项立即措施，使保险更加实惠，并提高对极端天气事件的保障水平。”



最糟糕的情况还未到来

气象局（BOM）已经警告昆州南部和新州北部地区，准备迎接今年夏天更多的严重风暴。





气象局高级气候学家格雷格·布朗宁（Greg Browning）8月31日在堪培拉举行的新闻发布会上说：我们可能会看到破坏性冰雹、强降雨、山洪暴发等事件，但更广泛的情况是，降雨量高于平均水平，河流泛滥。”





布朗宁先生说，这些地区的土壤含水量很高，这意味着它不容易吸收降雨，加剧了暴雨的影响。



我很担心再次发生水灾。最新的气象报告预测将出现第三年的拉尼娜现象……我真的很担心这个问题。 埃拉·巴克兰——新州利斯莫尔居民

这个消息让居住在利斯莫尔的巴克兰女士充满了恐惧和担忧。





“我很担心再次发生水灾。最新的气象报告预测将出现第三年的拉尼娜现象......我真的很担心这个问题。”





根据该报告，利斯莫尔的成年人平均每人遭受了2万澳元的损失，而布里斯班的人均损失则为1500澳元。





报告说，利斯莫尔的平均索赔额接近8万澳元，巴利纳（Ballina）的索赔额为6.4万澳元，拜伦（Byron）和列治文谷（Richmond Valley）都在5万澳元左右，布里斯班约3万澳元。





报告称，在2021-22财年，保险公司从多个事件的38万多件索赔中支付了64.1亿澳元，比前12个月增加了39亿澳元。





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