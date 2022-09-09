鸣枪致敬 全国哀悼日：澳大利亚将如何纪念女王离世

全澳哀悼女王伊丽莎白二世的逝世，澳大利亚各地下半旗，联邦议会暂停工作。





澳大利亚人在周五早上醒来时，听到了女王在苏格兰的巴尔莫勒尔（Balmoral）平静去世的消息，享年96岁。





周五黄昏，澳大利亚议会大厦将会举行礼炮仪式，发射炮弹数与女王终年寿数相当。





Advertisement

周六，总督戴维·赫利（David Hurley）、总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和其他议员将在女王台（Queen's Terrace）献上花圈。





议会将暂停工作15天，旗帜可能会一直保持下半旗，直到女王葬礼的第二天。但周六查尔斯王子被宣布为新君主时排除在外。





众议院预计将在下周开会，但这可能会被重新安排。



The Australian flag flies at half mast on top of Parliament House in Canberra, Friday, September 9, 2022. Source: AAP / Lukas Coch 阿尔巴尼斯和总督预计将飞往伦敦，出席女王在威斯敏斯特大厅（Westminister Hall）的国葬仪式，以及10天后的葬礼。





总理和总督从伦敦返回后，将举行全国哀悼日，并进行默哀。这一日期尚未公布。



悉尼歌剧院将被点亮

新南威尔士州和维多利亚州政府也已向女王致敬。





在悉尼，周五中午左右，GPO钟楼、市政厅和圣安德鲁斯（St Andrews）的钟声被敲响响起。钟声敲响了96次，代表着女王生命的长度。





悉尼歌剧院的船帆也将在星期五晚上7点30分至午夜时分，以及星期六晚上6点30分至午夜时分亮起。





阿尔巴尼斯在一份声明中说：“已故女王伊丽莎白二世在位期间对澳大利亚人民发挥了重要作用，悉尼歌剧院的点亮是代表澳大利亚人民的一种恰当的致敬。”





The sails of the Sydney Opera House will be lit up on Friday and Saturday night as a tribute to the Queen. Source: AAP 新南威尔士州州长佩洛提（Dominic Perrottet）说，以这个国家最著名的象征以示致敬，代表了新南威尔士州政府的一种标志性姿态。





佩洛提说：“悉尼歌剧院的敬意是承认已故女王陛下对我们的州和国家的巨大贡献，这是一个合适的致敬，因为她在1973年为悉尼歌剧院正式揭幕。”





希望献花的悼念者被要求将这些花放在悉尼政府大楼的大门附近，以及防止在悉尼皇家植物园内的阅兵场。不过，政府更鼓励大家向慈善机构捐款。





在墨尔本，悼念者可以在政府大楼的门口献花，并有一本悼念册供人们签名。





公众也一直在悉尼圣安德鲁大教堂外献花，并在那里的吊唁册上签名。



A member of the public places a photograph of Queen Elizabeth II at the entrance of St Andrew's Cathedral in Sydney, Friday, September 9, 2022. Source: AAP / Bianca De Marchi Members of the public leave messages of condolences for Queen Elizabeth II at St. Andrew's Cathedral in Sydney Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE 人们也可以在议会大厦，或在总理和内阁的网站 pmc.gov.au ，或总督的网站 gg.gov.au 上留言表示哀悼。





可以在澳大利亚议会大厦外的弧形墙边留下鲜花。





周五，阿尔巴尼斯回忆说，已故女王是一位“让她的人性展现出来”的君主，是一位以“忠诚、正直和幽默”履行职责的人。





“从女王陛下自己的话中我们可以找到安慰：‘悲伤是我们为爱付出的代价’，”阿尔巴尼斯在一份声明中说。





“她庆祝了我们的好时光，她在坏时光中与我们站在一起。快乐和荣耀，但也是坚定的。特别是，我们记得她对遭受悲剧和灾难的澳大利亚人的同情和个人善意。”





阿尔巴尼斯说，女王的去世标志着“一个时代的结束”。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



