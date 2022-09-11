伊丽莎白女王去世后 君主制在澳大利亚是否还有前途？

在伊丽莎白二世被加冕为英国女王几个月后，女王陛下踏上了澳大利亚的土地，访问了组成英联邦的54个国家之一的澳大利亚。





那是1954年2月——她年仅27岁，在她的丈夫爱丁堡公爵菲利普亲王的陪同下，成为第一位访问澳大利亚的在位君主。





数以百万计的澳大利亚人热切期待女王的访问。





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“我真的很自豪能够成为一个取得如此多成就的国家元首。终于站在澳大利亚的土地上，在这个国家的发源地，我想告诉大家我是多么高兴和你们在一起，我非常期待我的澳大利亚之旅。”





据估计，当时有75%的澳大利亚人一睹了这位新女王的风采。





君主主义者和法律学术教授大卫·弗林特（David Flint）回忆起16岁时在悉尼的街头与一群同学睡了一夜，这样他就可以看到这对皇室夫妇。





“我们在悉尼的Macquarie Street睡了一夜，我记得在Macquarie Street见到了这对夫妇。那是一段非同寻常的时光，因为绝大多数澳大利亚人真的见到了她。这是君主第一次来访，她受到了满怀深情的接待，所有地方都被装饰了起来。她似乎待了很长时间。实际上，她在澳大利亚驻足了几个月，因为她不仅访问了首府城市，还穿越澳洲大陆访问了乡村地区。”





女王对澳大利亚的第一次访问巩固了她一生的人格魅力。





“参议院议员和众议院议员。澳大利亚联邦宪法的第一条规定，联邦的立法权应授予联邦议会，该议会应由女王、参议院和众议院组成。因此，我今天很高兴我不是以女王的身份从遥远的地方向你们讲话，而是以你们的女王和议会的一员的身份向你们讲话。我认为今天我应该对你们讲话，让我想起那些在英联邦结构中的团结元素。”





对澳大利亚国家元首的崇拜，在随后的15次访问中几乎没有变化，在新一代人中激起了新的感情。





但在1990年代后期，女王暂停了对澳大利亚的访问，以避免关于君主制未来的激烈辩论。





总理保罗·基廷（Paul Keating）主张澳大利亚在新的千禧年前成为共和国。





“澳大利亚应该在2001年成为共和国。我们都是澳大利亚人，我们共享一个大陆，我们共享过去、现在和未来，我们的国家元首应该是我们中的一员。”





女王再一次访问是在1999年共和国公投之后。公投失败的部分原因为由于女王对众多澳大利亚人的重要性。





马尔科姆·特恩布尔 (Malcolm Turnbull) 在担任澳大利亚第29任总理之前的二十多年，首先以澳大利亚共和运动主席的身份出名。





“事实上，君主制在澳大利亚是一个破产的机构，因为它不代表澳大利亚，也从来没有打算代表澳大利亚。它一直是代表真实的象征我们在大英帝国的地位的政治实体。”





但女王去世后，特恩布尔周五早上在接受ABC访谈时情绪激动。他回忆起了他和他的妻子在担任总理期间与女王会面的场景。





“她给了我们一张她自己的肖像，她和菲利普亲王在一起的官方肖像，这些肖像放在一些盒子里。你知道，我相信他们会给每一位首相。她苦笑着说，她说， “给你。我想你可以把它们放在柜子里”，这很迷人，也很有趣。昨晚，因为很明显事情会变得非常糟糕，所以我们充满了恐惧，我拿出了女王的肖像，并把它摆放好。我只是在想，“多么美妙的一生。多么了不起的领导人。”这是一个时代的结束。”





但这并没有阻止共和党运动（Republican Movement）的领导人呼吁澳大利亚独立。





澳大利亚共和运动早些时候发表了一份声明。





“伊丽莎白女王尊重澳大利亚人民的自决权。女王在1999年关于澳大利亚共和国的全民公决中支持澳大利亚人成为一个完全独立国家的权利，并表示她“一直明确表示，澳大利亚君主制的未来是澳大利亚人民和他们自己的问题，并将通过民主和宪法的方式作出决定。”





来自澳大利亚皇家共和国（The Real Republic Australia）的林赛·马歇尔（Lindsay Marshall）。





“王室高级成员始终采取的立场是，澳大利亚或任何其他英联邦国家的共和国辩论是这些国家人民的事，与王室无关。他们理解这一点，他们尊重任何英联邦国家是否要成为共和国的任何决定，我们之前已经看到过。事实是，在组成英联邦的54个国家中，其中34个现在是共和国。他们欢迎皇室来到他们的国家，就像一旦我们成为共和国，我们将欢迎查尔斯国王或任何皇室成员来到澳大利亚。”





澳大利亚并不是唯一一个质疑王室合法性的国家；甚至在英国，人们对君主制的支持也时有动摇。





尤其是在1997年8月女王自己的前儿媳威尔士王妃戴安娜去世之后的日子里。





在BBC担任记者超过27年的尼克·布莱恩特（Nick Bryant）在那个历史性的时刻从白金汉宫的门外发回了报道。





“我1997年在白金汉宫外，真的有一种明显的反叛情绪。你会记得一些小报头版，'向我们展示你的关心'，'和我们说话，女士'，'我们的女王在哪里？戴安娜死后，她决定留在巴尔莫勒尔，而不是回到白金汉宫。你还会记得，当时白金汉宫做了不降半旗的决定。当时真的是有反抗的情绪，整个英国的情绪都很激动。在那些日子里，君主制肯定在摇摆不定。现在这是否会变成一种对不列颠共和国的真正驱动，我不确定它是否达到了那个地步。”





然而，当女王最终前往白金汉宫与她的臣民在一起并向全国发表激动人心的演讲时，似乎一切都被原谅了。





“我现在要对你说，作为你的女王和祖母，我发自内心的说。首先我想向戴安娜本人致敬。她是一个杰出而有天赋的人。无论好坏，她永远不会失去微笑和大笑的能力，也会以她的温暖和善良来激励他人。”





新加冕的查尔斯三世国王能否获得与他母亲一样的公众支持还有待观察。





在被视为一个时代的结束之际，伊丽莎白二世女王的去世无疑将对君主制产生深远的影响。



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