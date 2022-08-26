【观点】能源危机下 澳大利亚电力公司财报季纷纷“暴雷”

由于澳大利亚股市正处今年的财报季之中，因此本地家喻户晓的两家能源供应企业——AGL与Origin也特别引人注目。从最终公布的报告来看，这两家公司不出意外地“暴雷”，因为发电成本的大幅上升，使得两家公司的盈利能力受到了极大挑战。而且因为短期乌克兰战局不休、愈发紧迫的全球和澳大利亚“碳中和”策略，使得电力企业未来的不确定性进一步增加，这两家能源巨头都没有发布未来的盈利指导（earning guidance）。





今年上半年的澳大利亚能源市场之所以会出现乱象，最核心的原因便是东欧地缘冲突下的欧洲能源危机加剧。面临“断气”威胁的欧洲各国，被迫重新启用“脏能源”——煤炭。煤炭价格在年内翻了倍，并且连带澳大利亚国内的火力发电厂受到了成本压力。原本，天然气可以成为发电能源替代品，可上游的天然气供应商也没有特别大的增产幅度以稳定本地价格，最终形成了在澳大利亚这样一个气、煤生产大国，煤价、气价与电价一同暴涨的“奇观”。



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几家能源公司中给出最令人失望财报的当属澳大利亚最大煤炭发电公司AGL Energy（ASX：AGL）。该公司在今年内可以说经历了比其他任何同行都要“精彩”的6个月：该公司自从3月拒绝了Brookfield财团的收购邀约后，就噩耗不断；4月份，该公司旗下供应着维多利亚州三分之一电量的Loy Yang A煤电站发生故障；随后到了5月，公司已经提出一年的分拆计划受到了包括大量股东的反对而被迫终止，CEO兼董事长随后离职，公司毫无方向；到了6月，Loy Yang A煤电站修复进程不顺利，将原本8月完成的计划延长至9月。





在如此高强度折腾下，AGL 2022财年虽然收入上涨约21%，但毛利率从30%下滑至20%。净利润虽然扭亏为盈，看似情况不错，但如果剔除掉不可持续的收入，其经营性利润（underlying profit）腰斩，一般经营性利润率更是由4.89%下降至1.64%。





更要命的是，其在拒绝了力图使该公司更快向新能源转型的收购邀约后，提出的拆分意见被否决，整个管理层动荡不安，至今无法给出明确的未来方向。此次财报中只能依靠预测2024财年电价上涨带来更多利润来搪塞，令投资人难以满意，股价在财报发布后再次暴跌。





从财报来看，另一家电力供应大户Origin （ASX：ORG）面临的情况与AGL类似，发电成本上升成为了公司面临的最大挑战，能源市场业务的EBITDA下降了63%，发电业务承压严重。但与AGL不同的是，Origin拥有37.5%股份的Australia Pacific LNG业务，这为母公司带来了巨大的营收贡献，这项供应东海岸、出口亚洲的天然气业务为公司带来了约16亿澳元的巨额现金分红，也让公司的收入在整个行业都极度困难的情况下有了好转迹象。





有着更大不同的是，Origin在能源转型方面非常积极布局，比如与加拿大巨头CDPQ一同参与了价值40亿澳元的新能源发电公司CWP Renewables的竞拍，而CWP与包括悉尼机场、Telstra在内的多家澳大利亚大型企业签订了长期购电协议（加权平均合同期12年）。CWP是目前市场上待售的最大新能源项目，如果Origin竞拍成功，毫无疑问地将在澳大利亚新能源市场占据领先地位。



如果拿这两家公司进行直接对比，我们可以看到AGL的问题不仅仅是最近发电成本导致的，而是长期维持传统运作方式，始终难以找到合适的转型方向，且拒绝了主动转向新能源为核心策略的收购报价之后，其资产收益率和经营前景一路往下。





相反，Origin虽然如AGL一样遭遇了核心业务承压，但因为其旗下业务的多元化，液化天然气业务让公司现金流情况良好，营收获得改善。公司获得现金流后也积极改善公司财务基本面，同时加大股息发放。更重要的是，由于澳大利亚政府向新的绿色电网转型意向非常明确，Origin对CWP的竞购一旦成功，将在行业中抢占先机，公司也毫无疑问比同行更将被看好。





正如笔者在之前数次提到过的那样，无论个人喜好如何，新能源转型已经成为了全球各国的首要战略目标之一，澳大利亚也不例外。这意味着能源行业将发生巨变，这个行业的参与者们——无论大还是小，都需要适应这一全新的挑战，这同时也会带来很多的危机与机会。从每一个个人的角度出发，我们可能正在经历着人类历史上又一场重要的能源革命，其重要性可能不低于历史上的蒸汽机时代和电力时代的出现。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）





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