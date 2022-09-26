意大利有望出现首位女总理 民调显示极右派获胜

Highlights 第一个票站调查显示，极右翼领导人乔治亚·梅洛尼在周日的意大利大选中名列前茅。

看起来，她可能将领导自二战期间独裁者墨索里尼（Benito Mussolini）倒台以来，意大利最极右的政府。

在周日的意大利选举中，极右翼领导人乔治亚·梅洛尼（Giorgia Meloni）名列前茅，第一次票站调查显示，她将有望带着她的欧洲怀疑论，作为民粹主义者，在欧洲的中心地带掌权。





梅洛尼的意大利兄弟党（Brothers of Italy party）有着新法西斯主义的根源，从未担任过公职。目前看来，他们将组建自二战期间独裁者墨索里尼（Benito Mussolini）倒台以来，意大利最极右的政府。





Rai公共广播公司和Quorum/YouTrend公布的票站调查都认为意大利兄弟党得票率最高，在22%到26%之间。



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梅洛尼的盟友马泰奥·萨尔维尼（Matteo Salvini）的极右翼联盟（far-right League），以及前总理西尔维奥·贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）的意大利力量（Forza Italia）落在后面，但是差距似乎已经足够确保意大利兄弟党占据两院的多数席位了。





这一结果仍需确认，但就在几周前的瑞典的大选中，极右翼党派占尽风光，几周后的今天欧盟又面临了新的麻烦。





以“上帝、国家和家庭”为座右铭进行竞选的梅洛尼，放弃了要求欧洲最大经济体之一离开欧元区的呼吁，但她表示，罗马必须在布鲁塞尔更多地维护其利益。





“今天你可以参与书写历史，”这位45岁的政治人物在投票结束前发了一条推特。





本次选举的投票率比2018年的选举要低。



Giorgia Meloni held the conclusive electoral rally at Arenile, in the left-oriented district of Bagnoli, Naples. Source: AAP / SOPA Images 自意大利总理马里奥·德拉吉（Mario Draghi）在大联合政府垮台，于7月召集临时选举以来，梅洛尼一直在民意调查中领先。





2021年2月，当马里奥·德拉吉作为前欧洲中央银行（European Central Bank）行长被空降到意大利，领导仍处于大流行中的意大利时，梅洛尼的意大利兄弟党是当时唯一没有加入德拉吉联盟的政党。





特内奥咨询公司的沃尔凡戈·皮科里（Wolfango Piccoli）在选举前告诉法新社，对于许多选民来说，梅洛尼是“新奇的，是意大利人唯一没有尝试过的领导人”。





但这位自称为“基督教徒母亲”的政治人物面临着巨大的挑战，因为其政府经验仅限于在贝卢斯科尼2008年组建的政府中担任过部长。





与欧洲大部分地区一样，意大利正在遭受疯狂的通货膨胀，而因为乌克兰冲突，今年冬天的能源危机迫在眉睫。





意大利是欧元区的第三大经济体，还背负着相当于国内生产总值150%的债务。



谁是乔治亚·梅洛尼？

梅洛尼女士是一个直言不讳的罗马人，成长于一个单亲家庭，她的母亲独自一人在一个工人阶级社区将她抚养长大。她抨击她认为的“LGBT游说团体”（LGBT lobbies）、“警醒意识形态”（woke ideology）和“伊斯兰教的暴力”（the violence of Islam）。





她发誓要阻止每年抵达意大利海岸的数万名移民，这是她与萨尔维尼的共同立场。后者目前正在接受审判，因为他在2019年担任内政部长时，阻碍了慈善救援的船只。





中左翼民主党（Democratic Party）称，她的政府将对意大利的堕胎权等来之不易的权利构成严重威胁，并且尽管意大利正处于气候紧急情况的前线，她的政府将无视全球变暖。





意大利兄弟会起源于贝尼托·墨索里尼的支持者所创立的后法西斯运动，梅洛尼本人在年轻时也曾称赞过这位独裁者。





在她将自己的政党打造成一支政治力量的过程中，她一直试图与过去保持距离。从2018年其政党获得仅有4%的选票，到上周日的胜利。



Voter turnout was lower this election than in 2018. Source: AP / Mauro Scrobogna 她的联盟的竞选纲领是：低税率、结束大规模移民、天主教家庭价值观和主张意大利的海外民族主义利益。





他们希望重新协商欧盟的大流行后的恢复基金，认为考虑到能源危机，意大利应获得的近2000亿欧元的基金。





但是，政治社会学家马克·拉扎尔（Marc Lazar）说，“意大利并没有这样数量的资金缺口”，这意味着梅洛尼实际上“回旋余地非常有限”。





这些资金与德拉吉刚刚开始的一系列改革联系在一起。





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