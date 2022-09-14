澳洲与其它英联邦国家迎新君主 一文了解国王职责

查尔斯三世将在向全世界电视播出的特别典礼上加冕，他的肖像将出现在澳大利亚硬币的一面，澳大利亚将有一天假期来庆祝他的生日。那么国王的职责究竟是怎样的?





悉尼大学历史高级讲师辛迪·麦克雷里（Cindy McCreery）博士表示国王的角色主要是礼仪性的，“他并不需要做许多事情。”





麦克雷里说：“在现在的英国，真正留给君主制的是一些礼仪性的活动。”





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直到17世纪末，英国君主的统治比今天大得多。





英国王室在君主立宪制下运行了300多年，早期的国王和女王是绝对的君主。





在被称为是“光荣革命”之后，英国的君主必须根据议会进行统治。



The late Queen Elizabeth II welcoming Liz Truss during an audience at Balmoral, Scotland, where she invited the newly elected leader of the Conservative party to become UK prime minister and form a new government. Source: AAP / Jane Barlow 君主的主要职责是对英国首相的任命和罢免。





“但这还是基于政府的建议，”麦克雷里说。





“君主通常每年都会宣布（英国）议会开幕，并发表演讲。但是这篇演讲不是由君主写的，而是由首相为君主写的。”





麦克雷里指出，历史上曾有过在位君主不履行这一职责的情况。





她说：“但这并不是规定，并不是说如果君主没有开放议会，议会就不能开会。”





作为国王，查尔斯三世还担任另外两个礼仪性角色——英国国教的领袖和英国武装部队总司令。





“这不是君主直接参与的事务，这与几个世纪前不同。当时的君主确实带领英国军队投入战斗，” 麦克雷里说。



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国王在澳大利亚的职责

作为君主，国王查尔斯三世是澳大利亚的国家元首，也就是一个领土的最高代表，包括英国在内的所有15个英联邦成员都是如此。





虽然君主在英国武装部队中发挥领导作用，并为当地的立法提供王室许可，但在澳大利亚，总督作为国王的代表履行这些角色。





“总督实际上是在代表澳大利亚的君主履行职责，” 麦克雷里说。



君主与英国政治

英国首相们经常提到已故英女王的政治知识，此前他们与英女王每周会面。





麦克雷里说：“这是一种惯例，一种被严格遵守的惯例，而不是任何规定。”





“君主确实保留被征询的权利，也有提出建议和警告的权利，但是，首相没有义务听取君主说的任何话或按此采取行动。”





她说，每周会面的目的是让国王或女王听取政府事务的简报。





“关于这些会面，或者如果说女王可能对她在位期间的其他首相产生过什么影响，绝对没有这些记录。”



King Charles III has connections with a number of charities. Here he had been meeting with representatives of the British Asian Trust before they embarked on the charity's 'Palaces on Wheels' cycling event in England. Source: AAP / Arthur Edwards 查尔斯国王和母亲一样，有亲密的王室成员圈子。他们被称为国务顾问，能够在某些情况下替他出面。





就查尔斯三世每天工作事务而言，实际上，需求相对较少。



国王的日常生活

查尔斯国王和卡米拉王后预计将从克拉伦斯宫搬到白金汉宫。





麦克雷里表示：“就查尔斯每天的事务而言，实际上，需求相对较少。”





她说，他将扮演外交角色，君主负责欢迎大使和高级专员等政要。





麦克雷里预计国王将会访问英联邦国家，并通过与英国公众的接触，促进王室与慈善组织的长期关系。





她表示，查尔斯国王可能会像过去一样，用部分时间来关注环境方面，并继续关注他所热衷的领域，包括建筑、城市规划和有机农业。





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