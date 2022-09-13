气象局宣布连续第三次拉尼娜 澳洲面临又一潮湿夏季

澳大利亚气象局（BOM）宣布出现罕见的连续第三次拉尼娜（La Niña）天气事件。澳大利亚大部分地区今年将迎来又一个有着强降雨和潮湿粘稠夜晚的夏季。





根据大气和海洋指标，气象局确认2022年剩余时间内，澳大利亚将再度受到拉尼娜现象的影响。





气象局在最近几个月观察到的热带太平洋中部降温、信风强度以及赤道云量均呈现典型的拉尼娜指标。





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此前几个月已有报道称极有可能会出现第三次拉尼娜天气模式，这导致北部和东部沿海地区的降雨量比往常大，气温则比往常低。





“模型表明，这一拉尼娜现象可能在春季达到顶峰，并在2023年初恢复到中性状态，”气象局表示。





今年昆州东南部和新州北部河流的毁灭性洪灾均被归咎于拉尼娜现象。



连续三年的拉尼娜现象是一个不寻常的事件，自1900年以来只出现过三次。





墨尔本大学极端气候卓越研究中心（ARC Centre of Excellence for Climate Extremes）副主任朱莉·阿布拉斯特（Julie Arblaster）教授表示，另一次拉尼娜现象将“非常令人担忧”，因为它可能在今年春天给澳大利亚东部带来潮湿的天气条件。





“许多地区仍在从今年早些时候的洪水事件中恢复，在已饱和集水区的额外降雨可能会阻碍这种恢复，”她说。



气象局表示，全球变暖正在继续影响当地和世界各地的气候，澳大利亚的气温在1910年至2020年期间上升了约1.47摄氏度。





近几十年来，澳大利亚南部的冷季降雨量总体减少了10%至20%。





此外，还出现了在短时间内发生高强度降雨事件的趋势，特别是在澳大利亚北部。





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