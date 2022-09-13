想用孩子的名字向女王表达敬意？你的选择不只“伊丽莎白”

一位研究分析员对伊丽莎白二世女王去世后，婴儿名字的流行变化做出了有趣的预测。





社会研究和数据分析公司McCrindle的咨询总监阿什利·费尔（Ashley Fell）说，伊丽莎白（Elizazbeth）这个名字可能会在澳大利亚最受欢迎的前100个婴儿名字中攀升。





目前，这个名字在最受欢迎女婴名字中排在第76位，在2010年时则排在第42位。





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伊丽莎白这个名字不仅传统，而且向已故的女王表达了敬意——研究表明，千禧一代的父母在为他们的孩子取名时正在从皇室家族中汲取灵感。





费尔说：“如果父母为他们的孩子选择了伊丽莎白这个名字，我不会感到惊讶。这是一个永恒的名字，既有传统又有现实意义。”





由于女王的去世，这一名字在明年的前100名单中可能会攀升。





如果需要的话，这个名字也可以很容易地缩短为贝丝（Beth）或贝蒂（Betty），作为一个小名使用。





一些家长可能还会考虑莉莉贝特（Lilibet）这个名字，这是伊丽莎白女王的小名。



Princess Elizabeth poses for a photo in a Girl Guides uniform, in Windsor Great Park, in Windsor, England. Source: AP / AP “当哈里王子和梅根夫妇在2021年将刚出生的女儿命名为莉莉贝特时，这个名字被赋予了更多的意义，”费尔说。





这一名字又与莉莉（Lily）这个名字密切相关，而它已是澳大利亚第13名最受欢迎的女婴名字。





不过，莉莉贝特很可能不会迅速流行起来，以至于挤入明年的前100名名单。





乔治（George）、夏洛特（Charlotte）、威廉（William）、阿奇（Archie）和哈里（Harry）这些名字仍然是如今新一代婴儿父母选择的常见名字。





今年早些时候，McCrindle透露艾拉（Isla）是2022年最受欢迎的女孩名字，而奥利佛（Oliver）则是最受欢迎的男孩名字。





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