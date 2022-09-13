想用孩子的名字向女王表达敬意？你的选择不只“伊丽莎白”

分析员表示，新生儿父母可能会将女王的小名莉莉贝特或是伊丽莎白的短称贝丝或贝蒂作为女儿名字的一个选择。

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伊丽莎白这个名字不仅传统，而且向已故的女王表达了敬意。 Credit: WPA Pool/Getty Images

一位研究分析员对伊丽莎白二世女王去世后，婴儿名字的流行变化做出了有趣的预测。

社会研究和数据分析公司McCrindle的咨询总监阿什利·费尔（Ashley Fell）说，伊丽莎白（Elizazbeth）这个名字可能会在澳大利亚最受欢迎的前100个婴儿名字中攀升。

目前，这个名字在最受欢迎女婴名字中排在第76位，在2010年时则排在第42位。

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伊丽莎白这个名字不仅传统，而且向已故的女王表达了敬意——研究表明，千禧一代的父母在为他们的孩子取名时正在从皇室家族中汲取灵感。

费尔说：“如果父母为他们的孩子选择了伊丽莎白这个名字，我不会感到惊讶。这是一个永恒的名字，既有传统又有现实意义。”

由于女王的去世，这一名字在明年的前100名单中可能会攀升。

如果需要的话，这个名字也可以很容易地缩短为贝丝（Beth）或贝蒂（Betty），作为一个小名使用。

一些家长可能还会考虑莉莉贝特（Lilibet）这个名字，这是伊丽莎白女王的小名。
Britain Queen Elizabeth II
Princess Elizabeth poses for a photo in a Girl Guides uniform, in Windsor Great Park, in Windsor, England. Source: AP / AP
“当哈里王子和梅根夫妇在2021年将刚出生的女儿命名为莉莉贝特时，这个名字被赋予了更多的意义，”费尔说。

这一名字又与莉莉（Lily）这个名字密切相关，而它已是澳大利亚第13名最受欢迎的女婴名字。

不过，莉莉贝特很可能不会迅速流行起来，以至于挤入明年的前100名名单。

乔治（George）、夏洛特（Charlotte）、威廉（William）、阿奇（Archie）和哈里（Harry）这些名字仍然是如今新一代婴儿父母选择的常见名字。

今年早些时候，McCrindle透露艾拉（Isla）是2022年最受欢迎的女孩名字，而奥利佛（Oliver）则是最受欢迎的男孩名字。

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Published 13 September 2022 at 6:00pm
Source: SBS