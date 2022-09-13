澳新难民协议：十数人将在今年年底前得到重新安置

SBS新闻独家披露：作为3月达成的双边协议的一部分，目前在澳大利亚区域处理计划下的十多名难民可能在今年年底前被送往新西兰重新安置。





在3月达成的协议中，新西兰同意在三年内每年接收150名难民，包括那些目前被关押在瑙鲁离岸拘留所或临时来到澳大利亚的难民，该协议是在首次提出的九年后达成的。





新西兰当局已经面谈了14人，目前正在为第一批难民做出移民决定，首批难民的安置工作预计将在2022年底之前完成。





Advertisement

SBS新闻了解到，在新西兰重新安置的难民将无法在澳大利亚定居。



我们要求澳大利亚政府将他们带到这里。给予他们所需的护理。 扎基·海达里

国际特赦组织人权活动家扎基·海达里（Zaki Haidari）说，在处理和面试申请人方面的延误，只会增加难民在澳大利亚离岸设施所经历的“十年酷刑”。





他说：“不仅是澳大利亚政府，还有那些签约照顾他们的公司。”





重新安置协议是由新西兰在2012年提出的，可以作为瑙鲁或巴布亚新几内亚设施中难民的一个选择。





海达里说，许多“被拘留”在那里的难民“甚至无法进行五分钟的交谈”，在他们不得不进行“需要数小时”的重新安置面试之前，应该在澳大利亚获得医疗服务。





“我们要求澳大利亚政府将他们带到这里。给予他们所需的护理。一旦他们足够健康，他们就可以自己决定去哪个让他们觉得安全的国家，”他说。





澳大利亚内政部的一位发言人表示，在瑙鲁的个人“没有被拘留”，并补充说：“所有人都居住在瑙鲁社区，享有充分的行动自由和工作权利。”





内政部还鼓励难民自愿返回自己的国家。





“我们鼓励个人参与现有的移民选择，如到美国、新西兰或加拿大等第三国重新安置，或自愿回国或到另一个他们有入境权的国家，并尽快离开瑙鲁或澳大利亚，”该发言人说。



新西兰的难民立场与澳大利亚相比如何？

阿巴斯·纳扎里（Abbas Nazari）于2001年逃离阿富汗并在新西兰定居，他表示，新西兰政府对待寻求永久保护的难民的方式与澳大利亚有“明显差异”。





20年前，纳扎里和他的家人乘坐一艘小木船逃离塔利班，后来他们在印度洋被挪威集装箱船坦帕号（Tampa）救起。





澳大利亚时任总理约翰·霍华德下令特种部队登上该船，此后被称为坦帕事件。他后来提出了“太平洋解决方案”，即把寻求庇护者带到瑙鲁，在那里考虑其难民身份，而不是在澳大利亚。



新西兰前总理海伦·克拉克致电霍华德，告诉他新西兰将接收坦帕号上的150名难民。





“当我在新西兰和澳大利亚提到坦帕的时候，会有两种截然不同的反应，”纳扎里在墨尔本举行的难民安置论坛上说。





“在新西兰，这是一个值得骄傲的时刻。”





“而在澳大利亚，当你提到它时，很多人都会摇头。”





他说，坦帕事件今天仍然影响着澳大利亚的政策制定“甚至流行文化”，而新西兰的移民和难民环境“比这个国家更有同情心”。





纳扎里说，澳大利亚的政策制定者将难民视为一种经济成本，而不是能够回馈国家的人。





他补充说：“没有人想成为难民。没有人想放弃他们的身份、朋友、土地和文化、人际关系以及他们所知道的一切。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



