【现场说法】如何判断雇主辞退员工是否为不公平解雇？

在本期《现场说法》听众热线节目中，MurdockCheng律师事务所首席律师郑伟俊介绍了与不公平解雇（Unfair Dismissal）相关的一些法律知识。





郑律师表示，根据雇佣关系和合同，如果雇员有严重不当行为或工作表现不佳，雇主可以辞退雇员，但雇主需要先给雇员足够的培训和改善机会，并需要提前把辞退意向通知雇员。





雇员如果认为自己遭到不公平解雇，且符合条件的话，可以向公平工作署（Fair Work Ombudsman）投诉以及寻求帮助和赔偿，如雇主当下辞退雇员且没给任何理由、雇主给出的辞退理由不清晰等情况。



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在本期节目中，听友们还咨询了离异一方数年来无法探视孩子、律师执业保险的触发、遗产分配的申请期限、自己的手机和邮箱被朋友借用有何风险等问题，郑伟俊律师均做了详细解答。





另外，在涉及不公平解雇的案例中，雇主和雇员需要注意哪些方面的证据收集呢？请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 在澳大利亚，雇主如果觉得雇员的能力不行、或者经常未能按时完成工作内容，可以辞退雇员吗？ SBS Chinese 13/09/2022 30:33 Play





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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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