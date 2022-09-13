一澳洲男子疑遭袋鼠袭击身亡 专家警告：勿将袋鼠当宠物

西澳州南部发生一起疑似袋鼠袭击事件，一名77岁的男子受伤身亡。





周日晚，这名身受重伤的男子被亲戚发现，随后救护人员前往Albany附近的Redmond。





在袋鼠阻止救护人员接近受伤男子后，警方前往协助，受伤男子当场死亡。





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西澳州警方发言人说，由于袋鼠对紧急救援人员构成持续威胁，警方被迫将其射杀。





这名男子据信在当天早些时候被袋鼠袭击。



Grey kangaroos at the Belconnen Naval Transmission Station near Canberra, Australia. Source: AP / Mark Graham 警方认为这是一只被作为宠物饲养的野生动物。





警方将为验尸官准备一份报告。



致命袋鼠袭击事件是否经常发生？

研究袋鼠行为的墨尔本大学副教授科尔森（Graeme Coulson）说，尽管袭击事件很少发生，但这一事件提醒人们，这些是“野生动物”，人们应该在它们周围小心行事。





他说：“记住它们是野生动物，它们不是宠物。记住它们有锋利的牙齿和爪子。”





“确实（袭击）时有发生——（但）致命的事件极其罕见。”





他说，一旦袋鼠开始成熟，将其作为宠物饲养的做法可能有潜在的危险。





他说：“特别是年轻的雄性袋鼠。随着它们的成长，它们会达到性成熟。”





“它们想做的就是与其他雄性袋鼠打架。”



“人类是直立行走的，这相当于对年轻雄性袋鼠的挑战。”





科尔森教授说，与袋鼠发生“麻烦”的人应该逃跑或“蜷缩成一团”。





他说：“在它们看来，人类只是另一只袋鼠。”





这起事件被认为是自1936年以来第一次有记录的袋鼠致命袭击事件。1936年，时年38岁的克鲁克香克（William Cruickshank）下巴被袋鼠打碎，头部大面积受伤，之后在新州的Hillston Hospital死亡。





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