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“非常悲观”：澳人正转变消费模式以应对生活成本与加息压力

联邦银行最新数据显示，澳大利亚家庭在服装、电影、外出就餐和旅游等方面的支出意向在8月份全部有所下降。

Shrinkflation is undoubtedly legal but it’s debatable how ethical it is to shrink serving sizes and hope your customers won’t notice.

Source: AAP

最新的消费者数据表明，人们正在勒紧裤腰带，以应对不断的加息和整体生活成本的上涨。

联邦银行（CBA）9月13日公布了最新的联邦银行家庭消费意向指数（Commonwealth Bank Household Spending Intentions Index），该指数在8月份小幅上升了0.8%至115.5%。

该指数结合了联邦银行支付数据和谷歌趋势搜索信息，数据显示澳洲家庭在健康与健身、购房、汽车和家庭服务等类别中的消费有所增加。

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与此同时，澳大利亚家庭在服装、电影、外出就餐和旅游等方面的支出意向在8月份全部有所下降。

数据显示，本月汽车支出强劲增长13.3%，表明主导该行业的国际供应链限制有所缓解；健康和健身支出增长了7.2%，主要用于医疗服务、看诊和住院的支出，部分原因是在新冠疫情期间被推迟的非必要医疗业务的增加。

相比之下，旅游、娱乐、交通和零售等行业的可自由支配支出呈现疲软态势。8月份的旅行量下降了3.9%，而娱乐支出则下降了7.2%。
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联邦银行高级经济学家贝琳达·艾伦（Belinda Allen）表示，调查显示人们面对的生活成本较高，并试图理智地对待他们的消费。

“因此，虽然在食品方面的支出仍然很高，但一些客户面对较高的食品价格，开始转而消费其它高价值产品，”她说。

“我们还看到，由于利率的上升，8月份人们在服装、外出就餐和饮酒以及其它娱乐消费等方面也有一些节制。”

“我们预计这种趋势将继续下去。”

联邦银行首席经济学家斯蒂芬·哈尔马利克（Stephen Halmarick）预计家庭支出在未来几个月会有所放缓，因为利率上升降低了可支配收入。

自今年5月以来，澳大利亚央行已经将利率提高了225个基点，市场对现金利率的定价将在明年5月达到3.6%的峰值。
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澳新银行（ANZ）澳大利亚经济部主管大卫·普兰克（David Plank）表示消费者“非常悲观”，澳新银行-罗伊·摩根（ANZ-Roy Morgan）的每周消费者信心指数上周下降了0.5%。

然而，他表示本次下降是今年现金利率提高50个基点后最小的一次信心下降。

“这可能是由于（央行行长洛伊）关于未来加息规模可能较小的建议，这在一定程度上有助于支持消费者信心，”他说。

“燃油价格下降可能也有助于提振消费者情绪，另外家庭通胀预期下降了0.1个百分点至5.3%。”

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Published 13 September 2022 at 1:41pm
Source: SBS