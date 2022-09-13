澳洲疫情病假灾难补助已发放逾22亿澳元 延长期限还是如期结束？

澳大利亚全国内阁将于今天（周三）开会讨论国家的疫情应对措施，大流行病假灾难补助（Pandemic Leave Disaster Payment）是否延长将被提上议程，预计总理将会支持延长的提议。





目前，新冠检测呈阳性者仍须隔离5天，但按照计划，大流行病假灾难补助将于9月底停止发放。





这项补助金于2020年首次推出，提供给那些因感染新冠须隔离，但无法请病假的工作者的一次性补助金。





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符合条件的工作者每七天隔离期都会获得补助，金额取决于所损失的工作时间。



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周二，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）似乎支持延长这一补助金的发放期限，只要法规仍然要求人们因新冠隔离。





他对记者表示：“我个人的观点是，政府制定或实施限制措施，因此也对这些决定负有责任。”





自新冠大流行开始以来，大流行病假灾难补助已花费纳税人逾22亿澳元，其中自7月延长发放期限以来，已花费3.2亿澳元。





在公众压力延长发放期限之前，政府曾表示，此项补助预算成本太高。





不过，阿尔巴尼斯并不认为这项措施成本太高。





大流行病假灾难补助原定于2022年6月30日结束发放，后来政府决定延至9月30日。



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此前，总理阿尔巴尼斯与州和领地领导人举行全国内阁会议，决定新冠确诊者的强制隔离时间从7天缩短到5天，从9月9日起生效。与此同时，带薪大流行病假天数也将相应改变。





维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，如果没有联邦政府的财政支持，维州不太可能继续实施这一措施。





“虽然这些问题主要是……有关联邦，我们现在已有安排。我认为，最好的就是在目前补助发放的基础上，延长这些安排的期限，”安德鲁斯说。





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