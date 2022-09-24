澳大利亚外长黄英贤呼吁中国为结束俄乌战争尽一份力

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）在联合国大会上发表讲话，呼吁中国利用其对俄罗斯的影响力，为结束俄乌战争伸出援手。





黄英贤谴责俄罗斯，称其对邻国的入侵是“非法的、不道德的”，并表示俄罗斯对乌克兰的入侵无法被正常化，也不能将大事化小。





“我们不能接受大国决定小国命运的局面。这就是为什么俄罗斯对乌克兰发动的非法的、不道德的入侵不能被正常化，也不能将大事化小。俄罗斯对乌克兰的攻击是对所有小国的攻击。这是一个较大的国家有权征服一个较小的邻国，以决定另一个国家是否可以存在的主张。”





Advertisement

在黄英贤发表上述言论的前一天，她与中国外交部长王毅在参加联合国大会期间会面，并提出北京对俄罗斯的行为缺乏谴责。





虽然黄英贤在发言时没有直接点名俄罗斯，但她还谴责有些国家在联合国安理会使用否决权时，造成了所谓的对“联合国宪章肆无忌惮地滥用”。





“安理会的否决权从来没有被用来让获得否决权的国家肆无忌惮地滥用《联合国宪章》。因此，对于在国际论坛上发挥主导作用的国家和地区来说，对俄罗斯施加压力以结束这场战争，这一点尤为重要。在这方面，世界寄希望于中国，一个大国，一个与俄罗斯建立了无数个伙伴关系的安理会常任理事国。普京的软弱和绝望的核威胁突显了核武器对我们所有人构成的威胁，以及在核裁军方面取得进展的迫切需求。"





在对否决权提出担忧后，澳大利亚也将寻求在联合国安理会享有一席之地。





外长黄英贤的担忧也是新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）的担忧。





联合国安理会目前由五个拥有否决权的常任理事国——中国、俄罗斯、法国、英国和美国——和10个非常任理事国组成。在10个非常任理事国中，其中5个由联合国大会每年选举产生，任期两年。





这些国家中的每一个国家都拥有否决权，这意味着除非这些国家全部投赞成票，那么它们可以阻止安理会的决定通过并成为决议。





阿德恩呼吁取消联合国安理会给予常任理事国的否决权。





“否决权倡议让所有联合国成员在安理会无法采取行动的情况下拥有发言权。但我们继续呼吁联合国保持其相关性并确保联合国能真正代表联合国成员的利益。否决权必须被废除，常任理事国必须代表国际和平与安全，而不是为了追求国家利益而履行职责。”





黄英贤在大会上还表示，澳大利亚致力于应对气候变化，以及与太平洋岛国建立更密切的关系，她补充说，澳大利亚对太平洋地区的外援已经增加了超过50亿澳元。





瓦努阿图总统武罗巴拉武（Nikenike Vurobaravu）正在加紧努力，呼吁制定一项化石燃料不扩散条约，让世界专注于应对全球变暖。





化石燃料不扩散条约旨在减少煤炭、石油和天然气的产生，以将气温上升限制在全球约定的1.5摄氏度以内。





武罗巴拉武告诉联合国大会，瓦努阿图已经要求国际法院就保护人们免受气候变化不利影响的权利发表意见，





“当我们开始以人类生活为单位，而不是以摄氏度或碳吨位来衡量气候变化时，人类的基本人权正在受到侵犯。是时候需要采取行动了。这就是为什么蓝太平洋大陆组织正在领导一项将气候变化提交国际法院的全球倡议。国际法院是联合国唯一一个还没有机会就气候危机发表意见的主要机构。”







黄英贤还出席了包括美国、澳大利亚、印度和日本在内的四国联盟外长会议。





部长们签署了五月宣布的关于人道主义援助和救灾的四方指导方针。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。







请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。











