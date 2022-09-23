“这是一场自相残杀的战争”：普京开始强制征兵 民众逃离俄罗斯

Highlights 莫斯科周四开始强制征兵，试图加强在乌克兰已步履蹒跚的战争努力。

未来几天，莫斯科控制的乌克兰地区将进行投票决定是否成为俄罗斯的一部分。与此同时，普京发出来这一征召。

莫斯科周四开始强制征兵，试图加强在乌克兰已经步履蹒跚的战争努力。俄罗斯当局表示，有数千人自愿参加。但与此同时，有俄罗斯男子甚至逃离俄罗斯以避免被迫参战。





自普京周三下令动员预备役人员以来，据社交媒体上发布的视频显示，全国各地有数百名俄罗斯公民响应军队的召唤。





在征兵之际，莫斯科控制的乌克兰地区将在未来几天，就是否成为俄罗斯的一部分进行公投，基辅及其盟友称这是非法的土地掠夺。



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在乌克兰军队夺回东北部哈尔科夫地区的大部分地区后，莫斯科采取了这些措施，被视为陷入七个月僵局的战争的可能转折点。





俄罗斯军方周四表示，在命令下达后的24小时内，至少有1万人自愿参战，但也有男子在被要求加入前匆忙离开俄罗斯。





“我不想去打仗，”一位名叫德米特里（Dmitri）的男子告诉法新社（AFP），他只带了一个小包就飞往了亚美尼亚。





“我不想死在这场毫无意义的战争中。这是一场自相残杀的战争。”



周四，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼吁俄罗斯人抵制普京总统宣布的部分动员，这已经引发了俄罗斯国内的抗议和新的出国潮。





“在这六个月的战争中，已有55000名俄罗斯士兵死亡...... “泽连斯基在其日常讲话中说。





“想要更多吗？不想要吗？那就抗议。反击。逃跑。或者向乌克兰军队投降。”





“你们已经是所有这些犯下罪行、谋杀和折磨乌克兰人的同谋了。因为你们沉默了，因为你们保持了沉默。”泽连斯基补充说。





“而现在是你们选择的时候了：对俄罗斯的男人来说，这是一个选择，是死是活，是成为一个残废还是保持健康的身体。”



President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Source: AAP / Ukrinform/ABACA/PA “对俄罗斯的妇女来说，选择是永远失去丈夫、儿子、孙子，还是仍然努力保护他们不受死亡、战争、一个人（普京）的影响。”他继续说。





在宣布部分动员后，周三有1300多人在俄罗斯各地的示威活动中被捕。





也有报道说，在宣布之后，俄罗斯出现了大规模的逃亡。



从俄罗斯出发的，前往允许俄罗斯人免签证入境的邻国的航班几乎被预订一空，机票价格则急剧上涨。





周四，克里姆林宫驳斥了关于符合动员条件的俄罗斯人急于离开的报道，表示这些报道是“假的”。



在最近一次从莫斯科飞抵亚美尼亚机场的人中，属于军事招募年龄的男子占了大多数，许多人不愿意说话。





自2月24日战争开始以来，引发了国际上对俄罗斯的强烈反对，以在国际社会孤立俄罗斯。埃里温（Yerevan）已成为俄罗斯人逃离的一个主要目的地。





美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）在周四要求普京承担责任。他在联合国安理会会议上面对了俄罗斯，联合国在会上整理了俄罗斯对乌克兰进行的虐待行为。



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“我们不能——我们不会——让普京总统逍遥法外，”布林肯在联合国的一次特别会议上告诉安理会。





俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）——自2月入侵以来，布林肯一直拒绝与他单独会面——对西方的指责进行了抨击。





拉夫罗夫对安理会说：“今天有人企图把一个完全不同的叙事强加给我们，即俄罗斯的侵略是这场悲剧的起源。”



Russian police officers detain detain a protester during an unsanctioned rally on 21 September. Source: Getty / (Photo by Contributor/Getty Images) 拉夫罗夫在安理会会议厅向由15个成员组成的机构会议发表讲话，美国国务卿安东尼·布林肯和中国外交部长王毅出席了这次会议。拉夫罗夫没有听取其他人的发言。





乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴（Dmytro Kuleba）在安理会关于乌克兰问责问题的会议上表示：“我今天注意到，俄罗斯外交官和俄罗斯军队一样恰当地逃离了。”





安理会今年就乌克兰问题至少举行了20次会议，但一直无法采取有意义的行动，因为俄罗斯与美国、法国、英国和中国都是拥有一票否决权的常任理事国。



拉夫罗夫指责基辅威胁俄罗斯的安全，“公然践踏”乌克兰境内的俄罗斯人和俄语使用者的权利，并补充说，这一切 “仅仅证实了开展特别军事行动的决定是不可避免的”。





乌克兰的库莱巴表示：“来自俄罗斯外交官的谎言数量相当惊人。”





拉夫罗夫说，向乌克兰提供武器和训练其士兵的国家是冲突的当事方，并补充说，“西方集体故意煽动这场冲突的行为仍然没有受到惩罚”。



Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov leaves after speaking at the UN Security Council meeting on the Russian invasion of Ukraine. Source: Getty / (Photo by BRYAN R. SMITH/AFP via Getty Images) 外交舞台上的对抗升级了，与此同时，克里姆林宫在莫斯科军队控制的乌克兰地区任命的官员在周四发誓，要在本周推进吞并投票。





乌克兰四个被俄罗斯占领的地区——东部的顿涅茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）以及南部的赫尔松（Kherson）和扎波罗热（Zaporizhzhia）——宣布，他们将从周五开始在五天内举行投票。





莫斯科任命的赫尔松州州长弗拉基米尔·萨尔多（Vladimir Saldo）表示，无论批评如何，公投将在他的地区进行。



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“日期已经确定。我们已经获得了绿灯。”他告诉俄罗斯国营媒体：“投票明天开始，没有什么能阻止这一点。”





“人们一直在等待，他们要求尽快举行这次投票，”他补充说。





本周在纽约召开的西方领导人会议一致谴责了投票。





美国总统拜登在联合国发言时，指责普京“无耻地”违反了《联合国宪章》（UN Charter），发动了一场旨在“消灭乌克兰作为一个国家存在的权利”的战争。



“任何人都会想离开”

将饱受战争摧残的地区并入俄罗斯将代表着冲突的重大升级，莫斯科届时可以试图表示，它正在保卫自己的领土不受乌克兰军队的侵犯。





在乌克兰的俄罗斯代理官员宣布投票后，普京宣布，俄罗斯将征召约30万名预备役军人以加强战争努力，并警告说莫斯科将使用“所有手段”保护其领土。





俄罗斯前领导人德米特里·梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）在社交媒体上发表声明说，这些手段包括“战略核武器”。他预言投票地区“将融入俄罗斯”。



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对大多数观察家来说，投票结果已经是一个定局，之所以仓促进行，是因为乌克兰军队在收复东部的反攻中取得了全面的成果。





这些公投让人想起2014年的一次类似投票，当时乌克兰的克里米亚半岛被俄罗斯吞并。西方国家表示，这次投票是欺诈性的，并以制裁作为回应打击莫斯科。





顿涅茨克地区自2014年以来被莫斯科支持的分离主义分子部分控制，该地区的选举官员表示，最初几天将挨家挨户进行投票。但只有在最后一天，即周二，才可能在投票站进行投票。



A woman reacts after a rocket attack, leaving 6 civilians dead, at a market in Donetsk Oblast of Ukraine on 22 September, 2022 as Russia-Ukraine war continues. Source: Getty / (Photo by Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images) 普京本周为乌克兰征召预备役军人的举动引发了俄罗斯各地的抗议和大规模逮捕。





从俄罗斯飞往邻国的航班，主要是前往允许俄罗斯人免签证入境的前苏联共和国的航班，几乎全部被预订，价格暴涨，这表明不希望参战的俄罗斯人正在外逃。





在亚美尼亚首都机场的入境大厅里，44岁的谢尔盖（Sergei）显得很失落和疲惫，他说他已经逃离了俄罗斯，以逃避被征召。





他在不愿透露姓名的情况下告诉法新社：“俄罗斯的局势会让任何人都想离开。”





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