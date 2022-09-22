“人人惊惶”：俄罗斯各地抗议者被捕 对普京动员的反作用力在增加

Highlights 在俄罗斯各地的示威活动中，有1300多人被逮捕。

抗议者一直在集会，反对普京宣布的部分动员平民前往乌克兰作战。

一个警察监督组织表示，在俄罗斯各地的示威活动中，有1300多人被逮捕，反对总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）宣布的部分动员平民到乌克兰作战。





据OVD-Info监测小组统计，在普京于周三上午向全国发表讲话后，俄罗斯全国38个不同城市的集会上，至少有1332人被拘留。





自2月份莫斯科宣布对乌克兰进行“特别军事行动”以来，这次示威活动是俄罗斯爆发的示威活动中规模最大的一次。





Advertisement

法新社（AFP）驻莫斯科记者说，至少有50人被穿着防暴装备的警察拘留。





在圣彼得堡（Saint Petersburg），法新社记者看到警察包围了一小群抗议者，并将他们逐一拘留，将他们送上一辆巴士。





抗议者们高喊着“不要军事动员！”



Russian police officers, one of them with letter "Z" on his uniform, a symbol of support of the military invasion in Ukraine, detain a man at an anti-war protest in Moscow. Credit: Getty Images “每个人都很害怕。我支持和平的，不希望自己不得不开枪。但现在站出来说这些是非常危险的，不然就会有更多的人面对这些。”抗议者瓦西里·费多罗夫（Vasily Fedorov）说，他是一名学生，胸前佩戴着和平主义标志。





学生奥克萨娜·西多连科（Oksana Sidorenko）告诉法新社：“我来是想说，我反对战争和军事动员。“





”为什么他们要替我决定我的未来？我为自己和我的兄弟感到害怕，”她补充说。



An activist holding anti-mobilisation poster during an unsanctioned protest rally on 21 September 2022, in Moscow, Russia. The sign "Net mogilizacii", written in Cyrilic means "No burialization". Credit: Getty Images 20岁的阿琳娜·斯科沃索娃（Alina Skvortsova）说，她希望俄罗斯人能够很尽快理解克里姆林宫在邻国乌克兰发动的攻势的性质。





“一旦他们真正理解，即便存在恐惧，他们也会走上街头。”她说。





国际文传通讯社（the Interfax news agency）援引了俄罗斯内政部的话表示，其已经粉碎了国内“组织未经授权的集会”的企图。





它补充表示，所有的示威活动都被制止了，那些犯有“违法行为”的人被逮捕并由警察带离，等待调查和起诉。



READ MORE 普京下令二战以来首次军事动员 预计征招30万预备役

普京于电视讲话中警告，莫斯科方面将在乌克兰使用所有可用的军事手段。国防部长谢尔盖·绍伊古（Sergei Shoigu）表示，俄罗斯初步将动员大约30万名预备役军人。





根据航空公司和旅行社周三的数据，本周离开俄罗斯的航班几乎被预订一空，这显然是不愿加入冲突的俄罗斯人的外逃。



泽连斯基敦促世界惩罚俄罗斯

乌克兰总统沃拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦促世界领导人剥夺俄罗斯在国际机构中的投票权，以及联合国安理会的否决权。他表示，侵略者需要受到惩罚和孤立。





周三，在俄罗斯总统普京宣布，部分动员预备役军人几个小时后，泽连斯基通过视频开始了他在联合国大会的演讲。



READ MORE 关喷泉停热水铁塔熄灯：能源危机如何影响欧洲的日常生活

泽连斯基表示：“但凡侵略者是一个国际组织的决策方，他就必须被分隔开来。”





作为其最强大的实体——联合国安全理事会（Security Council）的常任理事国，俄罗斯能够在其发动对乌克兰的进攻几天后，否决停止进攻的要求。



READ MORE 澳大利亚制裁俄罗斯钢铁巨头 黄英贤重申支持乌克兰

普京周三颁布的关于部分军事动员的法令，没有详细说明。官员们表示，可能有多达30万名预备役军人被征召。



澳大利亚谴责普京的核威胁

澳大利亚称，俄罗斯总统使用核武器的威胁是不可想象的和不负责任的。





普京警告西方，他准备使用俄罗斯庞大的核武库来保卫其领土，并宣称：“这不是虚张声势。”





澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）呼吁俄罗斯从乌克兰撤军。





“我们看到普京发出威胁，要使用他所掌握的一切手段，”黄参议员在纽约告诉记者。



“这些威胁是不可想象的，它们是不负责任的。声称要捍卫俄罗斯的领土完整是不真实的。”





反对党外交事务发言人西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）呼吁政府迅速向乌克兰提供援助，并拒绝俄罗斯总统的言论。



“他关于俄罗斯非法和不道德入侵乌克兰的说法，依旧建立在虚假的基础上，”他告诉澳大利亚广播公司（ABC）。





“看到乌克兰成功地捍卫其主权，符合所有国家的利益，无论是大国还是小国，无论是来自世界哪个角落的国家。”



美国对普京的讲话有什么反应？

美国总统拜登（Joe Biden）指责普京“无耻地”违反了《联合国宪章》（UN Charter），并就使用核武器的威胁对他进行了指责，警告说“核战争是赢不了的，决不能打”。





“就在今天，普京总统对欧洲进行了公开的核威胁，”拜登在一年一度的联合国大会上发言时说，他抨击普京“不负责任”的立场。



在普京发出动员令前，包括两名美国人和五名英国人在内的10名战俘，作为俄罗斯和乌克兰之间战俘交换的一部分被释放。





但这一外交突破并没有降低交战温度。莫斯科计划于本周在俄罗斯控制的乌克兰地区举行吞并乌领土的公民投票，西方领导人对普京的此举表示愤怒。





东部的顿涅茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）以及南部的赫尔松（Kherson）和扎波罗热（Zaporizhzhia）将在从周五开始的五天内举行投票。此举将让莫斯科增加了指责乌克兰攻击所谓的俄罗斯领土的可能性，更加大了冲突的风险。



在联合国会议期间，法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）敦促世界对普京“施加最大压力”，他的决定“将有助于进一步孤立俄罗斯”。





德国总理奥拉夫·肖尔茨（Olaf Scholz）谴责征兵是一场“罪恶的战争”中的“绝望之举”，他说俄罗斯不可能赢得战争。





莫斯科本周宣布这些消息时，在乌克兰的俄罗斯部队正面临着军事冲突开始以来的最大挑战。



READ MORE 联合国将调查伊久姆集体墓葬

在最近几周乌克兰的全面反攻中，基辅的部队已经夺回了数百个城镇和村庄。





绍伊古在周三表示，自2月启动军事干预以来，已有5937名俄罗斯士兵在乌克兰死亡，这是莫斯科方面罕见地承认了的军事损失。



Ukrainian soldiers on an armoured personnel carrier on their way to the frontline against Russian troops in the Donetsk region. Source: AFP / (Photo by ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images) 迄今为止默默支持莫斯科干预行动的北京方面，在周三呼吁“通过对话实现停火”，并在提及可能的公投时表示“所有国家的领土完整都应得到尊重”。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



