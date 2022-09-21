澳大利亚制裁俄罗斯钢铁巨头 黄英贤重申支持乌克兰

Highlights 澳大利亚已经对俄罗斯钢铁巨头亚历山大·阿布拉莫夫（Alexander Abramov）实施制裁。

上周，外交部长黄英贤签署了一份制裁文书。

澳大利亚已经制裁了一家钢铁和矿业公司的俄罗斯联合创始人亚历山大·阿布拉莫夫（Alexander Abramov）。





这位亿万富翁为最初4月时澳大利亚制裁的67名俄罗斯寡头之一，之后他对外交部长黄英贤（Penny Wong）发起法律诉讼，认为制裁损害了他的声誉。





上周，外交部长黄英贤签署了一份制裁文书，在周三上午被列入立法登记。



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在实施制裁的同时，黄英贤在纽约联合国大会期间会见了她的乌克兰同行德米特罗·库莱巴（Dmytro Kuleba）。





库莱巴说，他要求澳大利亚提供额外的军事援助，包括由堪培拉提供的更多大毒蛇机动步兵车（Bushmaster）。





乌克兰驻澳大利亚大使瓦西里·米罗什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）也要求提供进一步的火炮支持，要求提供最多12门榴弹炮和弹药。





黄英贤表示，她表达了澳大利亚对乌克兰的声援，并对乌克兰人所表现出的勇气和牺牲精神表示钦佩。



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“我们总能做得更多，政府将继续研究我们能够提供的支持他们的方法。”她在纽约对记者说。





她的评论发表时，俄罗斯正在为近七个月的战争后，正式吞并被夺取的乌克兰领土铺平道路。





俄罗斯支持的官员在其部分控制的几个地区呼吁就是否加入俄罗斯进行公民投票，此举得到了莫斯科的支持。



俄罗斯制裁了哪些澳大利亚人？

上周五，俄罗斯公布了一份41名澳大利亚人的名单，认为名单上的人在为“反俄”议程提供支持。





这些人都被禁止进入俄罗斯。





其中包括SBS的首席国际记者本·刘易斯（Ben Lewis），自今年紧张局势开始恶化以来，他一直在报道俄罗斯入侵乌克兰的情况。



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来自澳大利亚广播公司（ABC）、九号新闻（Nine News）、七号新闻（Seven News）、十号新闻（Ten News）、天空新闻（Sky News）和《澳大利亚人报》（The Australian）的一些其他记者也被列入名单，还有一些学者、国防说客和地方议会成员。





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