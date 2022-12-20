【為總理明年訪華鋪路？】外長黃英賢正式展開兩日訪華行程

今次亦是過去四年多以來首位到訪中國的澳洲外長，大家對她今次的訪問都視為是澳洲與中國關係破冰的一次行程。同時，相信亦會為總理艾巴尼斯明年訪華鋪路。





黃英賢在出發前表示，澳洲在處理與中國關係中的「難題」是需要時間來解決，而她亦準備與中國討論有關中國對澳洲的貿易制裁以及澳洲公民被拘留的問題。



黃英賢表示：『我很歡迎有機會繼續與中國展開對話，而正如總理所說的就是， 澳洲一直是非常謹慎、有條不紊和耐心地努力穩定兩國之間的關係。亦正如我之以前所講，這是需要時間，但我認為今次訪問是再踏前了一步。今次亦將會是澳中兩國舉行第六次的外交及戰略對話，對上一次的對話是在 2018年舉行。我認為今次雙方再見面，顯然是因為總理最近在峇里島舉行G20峰會期間，與中國主席習近平舉行了一次非常之有建設性的會晤的基礎上而進行的。』





她又認為，與中國對話對於穩定兩國關係是十分之重要。



總理艾巴尼斯亦表示，今次的訪問亦標誌著澳洲與中國的關係邁出了重要一步。他指出，其政府是採取行動以穩定澳洲與世界各國的關係。這對澳洲及澳洲人而言，都是會取得一個更好的成果。





他又指出，澳中雙方在兩國建交50周年紀念日（12 月 21 日）會面，亦為雙方提供了一個機會,來反思雙方的關係以及未來如何才能對雙方的關係發展更具建設性。





除了雙方的關得以重新建立之外，艾巴尼斯亦認為，對雙方的貿易也有利。





艾巴尼斯表示：『雙方曾經討論澳中的貿易障礙，而澳洲如果能夠向中國出口更多商品， 將會對我們的經濟和就業有利，而中國接收澳洲提供的優質出口商品， 亦符合對方的利益 。』





不過，艾巴尼斯早前亦在報章撰文，表明澳洲是不會向北京低頭，強調始終會以國家利益為先，並會繼續呼籲中方領導人尊重國際規則。 同時，他亦表示，互相尊重是兩國全面戰略夥伴關係的基礎，如果能夠明智地處理分歧，並可在維護國家利益的同時發展雙邊關係。





除了貿易問題之外，黃英賢亦表示會與王毅討論人權問題，包括兩名被拘留多年的澳洲公民成蕾和作家楊恆均。黃英賢承認，在處理人權問題上，必須有一套廣泛的策略。而其他國家亦未必同意澳洲對這些問題的看法。而澳洲亦必須仔細考慮如何推動有關人權的部分。





她認為，雙方進行對話是其中的一部分。而澳洲的原則是繼續希望可以推動兩人能夠獲得領事探訪，亦希望最終能夠令兩人可以早日與家人團聚。





成蕾的伴侶科伊爾（Nick Coyle）對本台新聞部表示，上屆政府與中國的關係，根本是幾乎沒有可能讓雙方討論到成蕾獲釋的機會。但他表示，當工黨政府上場之後，黃英賢十分積極與他舉行了多次會面，而他希望今次黃英賢的訪問，能夠在爭取成蕾獲釋的機會上得到一些進展。





至於中國方面，外交部發言人毛寧表示，中澳可以就共同關心的問題交換意見，而中國亦希望澳方能夠秉持相互尊重的精神，本著求同存異的態度，與中方相向而行，推動中澳全面戰略夥伴關係，重回健康穩定發展軌道。





詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。





