【關係破冰】澳中元首六年首次會談 制裁及人權有何共識？

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，今次會面相當「成功」，同時，他亦很高興成為六年來首位與中國國家主席習近平舉行正式面對面會談的澳洲總理。因為對上一次與中國有正式交往的總理要追溯至 2016 年時的總理譚保 (Malcolm Turnbull) 。





艾巴尼斯形容今次會談是「積極和具有建設性的」，他認為，這只是一個開始，同時，亦標誌著澳洲改善與中國關係的「重要一步」。他亦表示，雖然雙方有很多分歧需要處理，但他相信是可以努力克服這些挑戰。





艾巴尼斯說：『如果雙方能夠進行對話、同時進行有建設性和互相尊重的商討，永遠對雙方都有好處，而今次會面我們是可以做到了這一點。』





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不過，他亦強調，澳洲是不會在國家利益方面作出讓步。





艾巴尼斯說：『雙方已經向前踏出重要一步。但仍然還有很多步要走。而我在就任總理之前亦已經一直提到，澳洲會在可能的情況下予以合作、在必須情況下不能苟同、並會以國家利益為重。』





而在這場32 分鐘的會議中，艾巴尼斯亦提出了多個澳洲關心的議題，其中一個當然是關於中國對澳洲貿易制裁的問題，不過，對於有關問題是否能夠獲得即時解決，艾巴尼斯就承認雙方是有差異存在，而且兩國亦有不同的制度。但他相信之後兩國將會有更多的雙邊談判。





艾巴尼斯又表示，如果大家認為在一個會議後便會立即宣布解除有關制裁是不現實的想法。與此同時，艾巴尼斯亦有提及有關澳洲公民成蕾和楊恆均被拘留的問題。





另外，對於雙方在人權問題上的分歧，包括國際社會對中國在新疆地區維吾爾族人的人權問題以及台灣等敏感問題亦有討論。總理又表示，他亦敦促中國在台灣問題上要克制，他亦以「堅定和禮貌」的方式，呼籲中國在俄烏戰事上對俄羅斯運用其影響力。另外，雙方亦有談及「應對氣候變化」問題進行合作的必要性。





而中國國家主席習近平在會議開始時則表示，中澳關係在過去數年遇到困難是中方不願看到的。他說：『因為中國和澳洲都是亞太地區的重要國家』，所以他認為，雙方要超越分歧，相互尊重。





習近平又表示：『兩國應該改善、維護和發展兩國關係，因為這是符合兩國人民的根本利益。』





習近平又說，中澳從來沒有根本利害衝突，中方重視澳方近期展現的改善和發展兩國關係的意願。雙方應總結經驗教訓，探討如何推動兩國關係重回正確軌道，並可持續向前發展，希望澳方為中國企業赴澳投資經營提供良好營商環境。





習近平又指注意到當艾巴尼斯上任總理後曾經表示，將「以成熟的方式」處理兩國之間的關係。而習近平說：『我是非常重視你的意見。』





有關兩國元首會面的詳情，請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



