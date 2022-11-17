你認為澳中兩國領導人會晤會帶來實質意義嗎？

艾巴尼斯表示，雖然雙方仍然有很多分歧需要處理，但他相信是可以努力克服這些挑戰。不過，他亦強調，澳洲是不會在國家利益方面作出讓步。





在這場32 分鐘的會議中，艾巴尼斯亦提出了多個澳洲關心的議題，其中當然包括中國對澳洲的`200 億元貿易制裁問題，不過，艾巴尼斯承認雙方是有差異存在，而他相信之後兩國將會有更多的雙邊談判。 艾巴尼斯又表示，如果大家認為在一個會議後便會立即宣布解除有關制裁是不現實的想法。





與此同時，艾巴尼斯亦有提及有關澳洲公民成蕾和楊恆均被拘留的問題。另外，艾巴尼斯亦提出中國新疆地區維吾爾族人的人權問題以及台灣等敏感議題。





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至於中國國家主席習近平在會議開始時則表示，中澳關係在過去數年遇到困難是中方不願看到的。他說：『因為中國和澳洲都是亞太地區的重要國家』，所以他認為，雙方要超越分歧，相互尊重。





習近平又說，中澳從來沒有根本利害衝突，中方重視澳方近期展現的改善和發展兩國關係的意願,並希望澳方為中國企業赴澳投資經營提供良好營商環境。同時，他亦表示：『他很重視艾巴尼斯的意見。』而這個語調似乎是希望為中國企業到澳洲做生意而鋪路。





所以，在今集【大眾論壇】想問大家: 『你認為今次兩國領導會面會否可以令中國恢復與澳洲的貿易往來還是象徵性意義較大？』





