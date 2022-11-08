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特首李家超重申暫不取消紅黃碼安排

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香港特首李家超重申暫不紅黃碼安排。

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Published 9 November 2022 at 6:05am
By Thomas Sung
Source: SBS

今期【中港快訊】環節張慕澄報道特首李家超接受傳媒訪問時，重申暫不更改紅黃碼安排，原因是什麽？早前7名醫生被指濫發的免針紙今日宣告無效，那麽事件的最新進展如何？ 中澳外長昨日通電， 他們談了什麽？詳情請收聽張慕澄的報道。

Published 9 November 2022 at 6:05am
By Thomas Sung
Source: SBS
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