特首李家超重申暫不取消紅黃碼安排

SBS廣東話節目其他收聽方法 特首李家超重申暫不取消紅黃碼安排Play05:15SBS廣東話節目其他收聽方法 香港特首李家超重申暫不紅黃碼安排。下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.8MB)Published 9 November 2022 at 6:05amBy Thomas SungSource: SBS 今期【中港快訊】環節張慕澄報道特首李家超接受傳媒訪問時，重申暫不更改紅黃碼安排，原因是什麽？早前7名醫生被指濫發的免針紙今日宣告無效，那麽事件的最新進展如何？ 中澳外長昨日通電， 他們談了什麽？詳情請收聽張慕澄的報道。Published 9 November 2022 at 6:05amBy Thomas SungSource: SBS更多内容香港特首寄語金融峰會 香港重返國際金融中心香港金融領袖投資峰會在風雨中如常舉行香港特首李家超對民調低企有什麽回應？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes蜜蜂氣候變化受壓惹關注 影響全球 1/3 食糧SBS 新聞簡報（11月8日）【疫苗快報】為何澳洲當局未開放接種新冠第五劑資格？（11月8日）馬中印度持旅遊簽證者申請庇護成風 簽證濫用廣泛