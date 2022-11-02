香港特首寄語金融峰會 香港重返國際金融中心

SBS廣東話節目其他收聽方法 香港特首寄語金融峰會 香港重返國際金融中心Play05:06SBS廣東話節目其他收聽方法 香港舉行金融領袖投資峰會。 Source: Flickr / Ian Muttoo下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.67MB)Published 3 November 2022 at 6:24amBy Thomas SungSource: SBS 今期【中港快訊】環節張慕澄報道特首李家超在金融領袖投資峰會上發言，推銷香港的優勢，那麽他的發言重點内容是什麽？中國工程院院士鍾南山出席科研會議指出要慎防止今年冬季爆發流感與新冠病毒疫情叠加流行的風險；以及香港勞動人口流失的情況，詳情請收聽張慕澄的報道。Published 3 November 2022 at 6:24amBy Thomas SungSource: SBS更多内容香港金融領袖投資峰會在風雨中如常舉行香港醫衛局取消七醫生簽發免針紙效用香港特首李家超對民調低企有什麽回應？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【表錯情】美聯儲加息75基點 美股先升後回跌幅擴大新州對仇恨謀殺性小眾懸案展開調查SBS 新聞簡報（11月2日）【疫苗快報】TGA臨時批准輝瑞二價新冠疫苗（11月2日）