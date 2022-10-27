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香港醫衛局取消七醫生簽發免針紙效用

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醫衛局按新例取消七醫生簽發免針紙效用. Credit: Christian Emmer/emmer.com.ar

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Published 27 October 2022 at 11:08am
By Thomas Sung
Source: SBS

今期【中港快訊】環節張慕澄重點報道醫衛局按照新例擇期取消7名醫生簽發的免針紙效用，醫衛局局長對此有什麽解釋? 受影響的市民會獲得政府什麽安排申請補辦免針紙？ 另外新華社公佈20大修訂的黨章條文，内容有什麽修訂點？詳情請收聽張慕澄的報道。

Published 27 October 2022 at 11:08am
By Thomas Sung
Source: SBS
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