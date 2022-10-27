香港醫衛局取消七醫生簽發免針紙效用

SBS廣東話節目其他收聽方法 香港醫衛局取消七醫生簽發免針紙效用Play05:25SBS廣東話節目其他收聽方法 醫衛局按新例取消七醫生簽發免針紙效用. Credit: Christian Emmer/emmer.com.ar下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.92MB)Published 27 October 2022 at 11:08amBy Thomas SungSource: SBS 今期【中港快訊】環節張慕澄重點報道醫衛局按照新例擇期取消7名醫生簽發的免針紙效用，醫衛局局長對此有什麽解釋? 受影響的市民會獲得政府什麽安排申請補辦免針紙？ 另外新華社公佈20大修訂的黨章條文，内容有什麽修訂點？詳情請收聽張慕澄的報道。Published 27 October 2022 at 11:08amBy Thomas SungSource: SBS更多内容香港特首李家超對民調低企有什麽回應？【李家超首份施政報告】土地房屋政策為重中之重港府提早推出環保措施 減少塑膠即棄廢物瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes洪災最新：維州民眾長周末期間應繼續留意最新消息（10 月 27 日）【專家分析】誰是贏家誰是輸家？【SBS學英語】第22集 : 如何邀請他人參與活動 - 慶祝排燈節兩黨聯盟今晚回應財案 料轟未應對能源價格飆升