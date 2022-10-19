【李家超首份施政報告】土地房屋政策為重中之重

SBS廣東話節目其他收聽方法 【李家超首份施政報告】土地房屋政策為重中之重Play05:36SBS廣東話節目其他收聽方法 香港特首李家超當選後，發表第一份施政報告。 Source: AAP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.13MB)Published 20 October 2022 at 6:25amBy Thomas SungSource: SBS 今期【中港快訊】環節將重點報導特首李家超發表上任後首份施政報告，其中土地房屋、創科、青年就業及吸引人才等範疇，成為今年施政報告的重中之重， 詳情請收聽特約通訊員張慕澄報導。Published 20 October 2022 at 6:25amBy Thomas SungSource: SBS更多内容港府提早推出環保措施 減少塑膠即棄廢物高院聆訊港府廢除「免針紙」是否違法港高官呼籲青年 積極融入粵港澳大灣區建設瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes市場上升動力減弱 走勢開始分化【新冠變種】威脅北半球冬天？俄禁出口樺樹損供應：廁紙恐變更貴！SBS 新聞簡報（10月19日）