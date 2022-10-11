高院聆訊港府廢除「免針紙」是否違法

SBS廣東話節目其他收聽方法 高院聆訊港府廢除「免針紙」是否違法Play05:08SBS廣東話節目其他收聽方法 高院聆訊港府廢除醫生涉嫌濫發的「免針紙」是否違法。下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.7MB)Published 12 October 2022 at 6:22amBy Thomas SungSource: SBS 【中港快訊】環節張慕澄報道高院開始聆訊政府廢除7名醫生濫發的「免針紙」是否違法，並頒發了臨時禁制令；特首就坊間倡議進一步將放寬防疫措施至0+0，表示會審慎從事；港府對俄國遊艇停泊香港一事發表聲明；以及内地政府重申動態清零政策的重要性。Published 12 October 2022 at 6:22amBy Thomas SungSource: SBS更多内容港府明年收回西隧專營權 重訂三隧分流政策港府放寬機組人員入境檢疫安排【香港疫苗通行證】適用年齡明日降低至5歲Advertisement瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes各地邊境重開 旅遊股時來運到？SBS 新聞簡報（10月11日）【專家話你知】為你揭開家中暗藏對身體有害的地方【疫苗快報】已打4針人士應再打新冠二價疫苗嗎？（10月11日）