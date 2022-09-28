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【香港疫苗通行證】適用年齡明日降低至5歲

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港府明日將疫苗通行證適用年齡降低至5歲（Wikimedia Commons Barry Ma, CC BY 3.0)

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Published 29 September 2022 at 6:07am
By Thomas Sung
Source: SBS

今期【中港快訊】環節張慕澄重點報道明日疫苗通行證適用年齡將會降低至5歲，政府同時更新安心出行應用程式及紅黃碼安排，具體的情況如何？

Published 29 September 2022 at 6:07am
By Thomas Sung
Source: SBS
文化及體育局長楊潤雄表示港府正密切觀察新入境檢疫【0+3】的安排，據聞初步反應良好，該處對於振興香港旅遊業又有什麽新計劃？全港在學兒童持續減少，中學校長會及教育局對此發表了初步回應，内容是什麽？最後，保良局嬰兒組發生虐兒事件，警方接受調查更進。詳情請收聽本台駐港通訊員張慕澄的報道。
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