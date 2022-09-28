【香港疫苗通行證】適用年齡明日降低至5歲

文化及體育局長楊潤雄表示港府正密切觀察新入境檢疫【0+3】的安排，據聞初步反應良好，該處對於振興香港旅遊業又有什麽新計劃？全港在學兒童持續減少，中學校長會及教育局對此發表了初步回應，内容是什麽？最後，保良局嬰兒組發生虐兒事件，警方接受調查更進。詳情請收聽本台駐港通訊員張慕澄的報道。



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







