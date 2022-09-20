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「港澳辦」稱一國兩制在港取得歷史性成就

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港澳辦表示18大以來在港執行一國兩制，取得空前成就。 Credit: mstyslav-chernov.com

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Published 21 September 2022 at 6:20am
By Thomas Sung
Source: SBS

今期【中港快訊】環節張慕澄報道港澳辦副主任黃柳權及王靈桂昨日出席一個新聞發佈會時談到香港移民潮、國安法、香港防疫以及一國兩制等議題，並接受記者多方的提問，那麽他們談了什麽？

Published 21 September 2022 at 6:20am
By Thomas Sung
Source: SBS
此外，田總昨日表示明年會在港復辦渣打馬拉松賽事，據聞與聽到特首李家超就此事的意見後有關，具體的情況如何？另外，李家超透露會積極考慮放寬抵港免檢疫入境安排，即所謂的「 0+7」方案，外界更傳港府日内有進一步宣佈。詳情請收聽本台駐港通訊員張慕澄報道。

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