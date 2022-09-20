「港澳辦」稱一國兩制在港取得歷史性成就

此外，田總昨日表示明年會在港復辦渣打馬拉松賽事，據聞與聽到特首李家超就此事的意見後有關，具體的情況如何？另外，李家超透露會積極考慮放寬抵港免檢疫入境安排，即所謂的「 0+7」方案，外界更傳港府日内有進一步宣佈。詳情請收聽本台駐港通訊員張慕澄報道。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







