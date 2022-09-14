【台灣金馬獎】被指愈趨政治化惹來爭議

有指影協的做法並無新意，只是溫馨提示，但亦有業内人士指國安法做成業界人心惶惶，那麽各界說了什麽？金馬獎主辦機構又説了什麽？詳情請收聽本台駐港通訊員張慕澄報道。





閲讀更多 特首李家超再呼籲港人儘快接種疫苗

READ MORE 香港房協地盤嚴重工業意外 釀3死6傷慘劇

Advertisement

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







