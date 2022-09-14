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【台灣金馬獎】被指愈趨政治化惹來爭議

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香港電影協會去信會員指台灣金馬獎愈趨政治化， 會員參賽時務要審慎。 Credit: Leung Ching Yau Alex

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Published 15 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

今期【中港快訊】環節張慕澄報道香港電影協會去信轄下180多家電影製作公司會員，要求參賽台灣金馬獎時務要審慎，原因是金馬獎近年愈趨政治化，但影協去信一事卻引來一場辯論。

Published 15 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
有指影協的做法並無新意，只是溫馨提示，但亦有業内人士指國安法做成業界人心惶惶，那麽各界說了什麽？金馬獎主辦機構又説了什麽？詳情請收聽本台駐港通訊員張慕澄報道。

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