香港金融領袖投資峰會在風雨中如常舉行

SBS廣東話節目其他收聽方法 香港金融領袖投資峰會在風雨中如常舉行Play05:27SBS廣東話節目其他收聽方法 香港金融領袖投資峰會在風雨中如期舉行。 Credit: Pxfuel CC0下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.99MB)Published 2 November 2022 at 5:58amBy Thomas SungSource: SBS 今期【中港快訊】環節張慕澄報道金融領袖投資峰會在風雨中如常舉行；特首李家超被問及港府在免針紙司法覆核案敗訴一事，是否有違香港法治精神，那麽他如何回應？ 有研究發現有接近兩成寄養家庭退出服務，反映家長年齡老年化的現象；另外中國外交部表示有17個國家科學實驗項目確定入選中國太空站，詳情請收聽張慕澄的報道。Published 2 November 2022 at 5:58amBy Thomas SungSource: SBS更多内容香港醫衛局取消七醫生簽發免針紙效用香港特首李家超對民調低企有什麽回應？【李家超首份施政報告】土地房屋政策為重中之重瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes澳儲備銀行連加7次息 官方利率推升至2.85厘【SBS學英語】第23集 : 懷孕與分娩 - 公立與私營醫院的分別【SBS學英語】MiniPod: 如何正確讀出 S 與 Sh 的發音?澳洲女大學生靠自製菲林相機致富