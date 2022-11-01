SBS廣東話節目

香港金融領袖投資峰會在風雨中如常舉行

SBS廣東話節目

HK

香港金融領袖投資峰會在風雨中如期舉行。 Credit: Pxfuel CC0

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 2 November 2022 at 5:58am
By Thomas Sung
Source: SBS

今期【中港快訊】環節張慕澄報道金融領袖投資峰會在風雨中如常舉行；特首李家超被問及港府在免針紙司法覆核案敗訴一事，是否有違香港法治精神，那麽他如何回應？ 有研究發現有接近兩成寄養家庭退出服務，反映家長年齡老年化的現象；另外中國外交部表示有17個國家科學實驗項目確定入選中國太空站，詳情請收聽張慕澄的報道。

Published 2 November 2022 at 5:58am
By Thomas Sung
Source: SBS
更多内容

香港醫衛局取消七醫生簽發免針紙效用

香港特首李家超對民調低企有什麽回應？

【李家超首份施政報告】土地房屋政策為重中之重


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
廣東話節目 MeWe 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


Advertisement
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

RBA

澳儲備銀行連加7次息 官方利率推升至2.85厘

Expectant couple

【SBS學英語】第23集 : 懷孕與分娩 - 公立與私營醫院的分別

Janice Petersen Pronunciation

【SBS學英語】MiniPod: 如何正確讀出 S 與 Sh 的發音?

The Reloader NBCF

澳洲女大學生靠自製菲林相機致富