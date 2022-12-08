在澳港人向國會議員講述香港現況 港府：必究「死心不息」犯罪份子

過往，「澳港聯」等香港人組織亦曾與不同黨派的本地政界人士會面，向他們講述 香港的狀況 及希望政府 擴大香港人可以移民澳洲的渠道 ，同時亦促請政府 向個別中港官員就侵犯人權的行為實施針對性制裁行動 。





政治活躍份子「攬炒巴」劉祖迪在接受 SBS 中文廣東話節目訪問時表示，自己亦曾透過網上會議形式參與在澳港人的遊說工作，但親身與本地政界人士會面卻是第一次。





他說：「經歷兩年多的武肺（新冠病毒），過去一段日子都沒有機會進行面對面遊說。因此，我們的遊說團基本上是講述香港目前的情況。」



但許智峯表示，鑑於上述案件相較重要，特別希望國會議員發表聲明時使用更強硬的措辭，而非像過往一樣僅以「表達關注」等字眼了結。





特別提到黎智英的案件，許智峯指：「究竟審訊程序是有多公開？結果是要引渡到（中國）內地，判囚終身抑或十多年監禁？我向他們指出，這些都是很重要的指標。」



「一國兩制已被證明行不通」

他表示，自己在遊說期間花了不少時間向國會議員討論「一國兩制」的概念，形容這個制度是「行不通的」。





我特別強調這一點，就是希望他們在未來（發表）的聲明中，不要美化一國兩制或為其背書。 許智峯

「不要讓全世界以為這個制度是有用的，因為事實上已被證實是無用的。這並非僅為了香港，亦是為了台灣。」





他續指，遊說期間亦與國會議員討論澳洲在經濟上對中國的依賴，認為關注人權應該是發展貿易關係的「底線」。





自前總理莫理遜於 2020 年提出就新冠病毒的起源作出獨立調查，中國當局就相繼向澳洲多項出口商品實施貿易限制或徵收大額關稅，包括葡萄酒、大麥、龍蝦等。





許智峯說：「我特別強調，在貿易關係上，澳洲應採取一個以價值為本的經濟模式，『value-based economy』，即在與中國進行經濟活動及合作時，要先考慮價值觀及道德基礎。」





「在遊說期間，很多議員都提及『平衡』，平衡經濟利益及對人權的關注。我回應時表示，這樣說沒有錯，但我不會稱之為『平衡』，而是『底線』。」



的確，若一次過斬斷所有貿易關係既不可行亦不符合現實，但實際上所有貿易關係及合作，亦要考慮到我們仍身在香港受苦的人、被囚的人、很多被分離的家庭。 許智峯

議員來自跨黨派 「全部反應都很正面」

劉祖迪表示，今次遊說團會見了來自不同黨派的議員。他說：「工黨、自由黨、綠黨、獨立議員等，參議院及眾議院的議員都有。」



全部（見面的議員）的反應都相當正面，都很友善。 劉祖迪

許智峯亦表示，今次亦得以與在五月聯邦大選中新當選的新任議員及獨立議員見面。





他說：「他們過往可能未曾在聯邦層面認識香港的情況，或認識不深。例如，對於有三位澳洲籍法官在香港擔任終審法院非常任法官，他們其實知道很少、傳媒報道亦很少。」





許智峯形容，今次遊說行動「相當成功」，表示有關議員的反應（態度）都是頗為開放的。「他們不僅對香港（人）表示同情，亦似乎傾向更開放、願意採取更多實際行動，來幫助香港。」



Senator James Paterson attending "The Hong Konger" screening at Canberra, Tuesday, November 29, 2022. Source: Supplied / Australia-Hong Kong Link 有份參與遊說行動的 前法政匯思召集人任建峰 亦認同。他在接受 SBS 中文訪問時說：「沒有任何一個與我們見面的議員，會覺得我們是在浪費他的時間。」





他表示，所有與他們見面的議員都十分關注「香港民主、自由、人權、營商環境等各方面的倒退」，「亦與我們一樣，希望香港能回復到一個並不如此受到壓逼的環境」。



大家目前都在研究，是否有一些不同方面的具體措施可以幫助香港人，或至少能令港人知道國際社會並無離棄香港。 任建峰

港府：「有關意見完全沒有根據」

SBS 中文已聯絡中華人民共和國駐澳洲聯邦大使館，就港人團體是次國會遊說行動尋求中國駐澳大使肖千回應，至今仍未獲回覆。





而香港特別行政區政府保安局發言人在回覆 SBS 中文查詢時重申，特區政府堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由，而《香港國安法》並無改變《基本法》關於人權的條文。





發言人指：「有關組織的意見完全沒有根據。」





「言論和新聞自由並非絕對，根據《公民權利和政治權利國際公約》，該等自由是可以為保障國家安全等原因而受到限制。新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律。」



對於那些死心不息危害國家安全的犯罪份子，特區政府定必依法追究到底。 香港保安局發言人

SBS 中文亦有聯絡部份有份接見遊說團的國會議員，包括執政工黨助理外交部長懷特斯（Tim Watts）、在野自由黨外交事務發言人伯明罕（Simon Birmingham）、移民及公民事務發言人鄧肯（Dan Tehan）、反外國干預兼網絡安全事務發言人帕德森（James Paterson）、少數黨藍比網絡參議員藍比（Jacqui Lambie）及獨立議員丹尼爾（Zoe Daniel），惟全部均表示無暇接受訪問或未有回覆。



與政界人士保持聯繫 冀能重組「國會香港之友」

許智峯、任建峰及劉祖迪均表示，未來他們及在澳香港人代表將繼續與政界人士進行交流、溝通，並就個別話題作進一步深入討論，例如為港人而設的特別移民簽證政策。



許智峯說：「我們建立一些渠道，回到自己的所屬州份，與當地議員進行一些更為深度的交流，甚至可能會合作舉辦一些活動，邀請他們出席一些活動。」





「我們亦有探討香港人長遠而言在澳洲議會參加選舉或加入政黨的可行性。」





任建峰則指：「我們將繼續與議員聯絡、溝通交流。當我們提出是否可再設立『澳洲國會香港之友』的小組，他們所有人都表示有興趣。」



Ted Hui, Finn Lau, Kevin Yam, James Paterson, and Clive Hamilton attending "The Hong Konger" screening at Canberra, Tuesday, November 29, 2022. Source: Supplied / Australia-Hong Kong Link 劉祖迪表示，自己今年前往過亞洲、大洋洲、歐洲、美洲的不同國家，接觸了當地的香港人。他說：「我發現大家的理念都很相近，都希望朝著繼續努力（爭取香港民主自由）的方向前行，而非慢慢冷卻。」



我們香港人的抗爭，甚至是說我們這場『時代革命』，其實是需要靠全球的香港人推動，不單是身在香港的香港人，亦包括身處海外不同國家的香港人。 劉祖迪

劉祖迪提到，他此行的另一個目的，是向澳洲政界人士概述其他國家政壇的情況，以及當地政府為香港人所採取的行動。





同時，另一方面，他亦會將澳洲的經驗，分享予其他國家的領袖。





他說：「我透過此行，了解澳洲在過去一、兩年如何被中國欺壓，特別是受到中國在紅酒、龍蝦等商品的（貿易）制裁。」





「澳洲如何擴大市場的多元化、如何走出困局，慢慢減少對中國市場的依賴，這是一個對其他國家而言非常重要及實用的資訊。」





「尤其是英國，當地目前仍有很多來自中國的進口貨品。而歐洲目前亦正面對俄烏戰爭所帶來的嚴重問題，全因他們太依賴俄羅斯。」



眼見中國內地示威浪潮 國會議員「大開眼界」

對於中國內地多個城市近期因防疫措施而引發 大規模示威集會 ，三位被訪者均對他們的維權行動表示支持。





劉祖迪表示，過去三十多年，中國內地對上一次「稍有規模的示威活動」就是八九民運。「我認為，今次的示威浪潮，確實值得關注及觀察。」





「其實情況就好像伊朗、泰國、緬甸等地出現的示威活動，他們都是為對抗強權而站出來的人。我對他們是支持的。」



任建峰則指出，遊說期間不少國會議員亦對中國內地的示威浪潮表示關注。





他說：「對於中國內地有人敢於站出來示威，他們（國會議員）都普遍覺得這些人很勇敢，甚至可謂『大開眼界』，原來是有人希望得到民主、自由、普世價值的彰顯。」





而許智峯就坦言，中國內地示威者與香港抗爭者所追求的都是民主、自由，希望香港人亦能支持他們為自由發聲。





「我留意到香港人有不同的情感，特別是當 2019 年（反送中運動）當時中國內地的人士並未有支持我們的民主運動。」



但如果你說，這個覺醒是遲來的，我認為這不要緊，我們追求的理念是一致的－我們現在談論的不單是新冠病毒（防疫措施），而是爭取民主、自由、整個制度的改變。 許智峯

許智峯續指：「希望香港人會花更多時間消化。如果有香港人及其他不同參與抗爭的族裔互相支持，如維吾爾、台灣、西藏，我認為是會進一步擴大如今正在發酵的維權運動。」





「（這場運動）可能會在短時間內升溫，成為一個更大規模、波瀾壯闊的運動。這是我希望見到的。」



提請人大釋法「輸打贏要」、「醜陋至極」

前立法會議員許智峯對此回應道：「這當然是醜陋至極。」





他說：「（特區政府）輸打贏要的程度事實上已是司空見慣。但我留意到有消息指，釋法的內容可能會比想像中更辣，可能會變成強制官派律師，我認為這是難以想像的。」





「即使並非引渡到內地受審，官派律師亦與此情況（的效果）非常接近。目前已沒有陪審團，再加上官派律師，這是整個法治制度淪陷的另一更加高的層次。」





任建峰亦批評，此舉對香港司法系統造成「十分大的破壞」。





他說：「這明顯是『輸打贏要』。終審法院宣判敗訴，你就毫不猶疑立即提請釋法。再加上之後司法機關感覺得到受壓力繼而發表聲明表示會尊重人大（常委會）這樣做。」





「一個（本應）獨立的司法機關，竟然要『投降』到如此的地步，而且亦不尊重其（法官的）裁決。他們是為達到目的不惜一切去摧毀香港的基石。」





許智峯指：「不過，國際社會會將這看在眼內。我們在今次遊說行動中亦特別講及提請釋法的發展，而國會議員亦感到很驚訝。」





