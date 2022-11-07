離港資深記者成立海外傳媒人協會 冀全球續關注香港言論自由

由吳呂南、練乙錚、韋安仕（Stephen Vines）及王俊彥共同創辦的海外香港傳媒專業人員協會（Association of Overseas Hong Kong Media Professionals；簡稱「傳協」）上星期一（10 月 31 日）在英國倫敦正式成立。





韋安仕在接受 SBS 中文廣東話節目訪問時表示，創辦協會的原因是眼見近年越來越多香港媒體工作者基於不同原因選擇離開香港，包括面對可能入獄的風險及工作上面對非常嚴格的審查機制，希望藉著「傳協」做三件事。





其中之一，就是要提醒世界繼續關注仍然身在香港「我們非常勇敢的同事」的命運，特別是正面對審訊的新聞從業員，包括《立場新聞》及「壹傳媒」等機構的人士。





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他說：「他們當中有些仍在等候案件聆訊...... 我們現在擔心，香港的司法系統過去一直不斷退化，這些審訊將只是一場的鬧劇。」



繼續為捍衛香港新聞言論自由發聲

「其次，我們亦對香港的新聞自由問題存有顧慮。香港曾經是全亞洲新聞自由最優秀的地區，但自由度卻一直下滑。」





「特別是過去兩年，無國界記者組織的評分中，（香港的評分）在非常短的時間內由非常高下滑至極低的水平。」





韋安仕說：「我們希望嘗試盡我們所能，希望外界關注香港的新聞自由度，如果可能的話更希望能扭轉香港言論自由的終結。」





至於組織成立的第三個目的，韋安仕形容為一個「富有宏願」（ambitious）的計劃，是要為在香港以外地區生活的新聞從業人員提供協助。





他說：「現在我們有很多人在香港以外地區生活。我們希望彼此提供支援，可能是協助尋找工作、可能是提供培訓，或者是適應新環境。」





「這可能是一個相當富有宏願的計劃。我們需要慢慢起步，而今天就是我們開始的日子。」



韋安仕 Source: Supplied / Stephen Vines 協會的澳洲代表 Nina Loh 在接受 SBS 中文廣東話節目訪問時強調，鑑於英國政府推出惠及英國國民(海外)（BN(O)）護照持有人的措施，現階段有較多香港人移居英國，故選擇英國作為協會的註冊地點。





她指：「但協會服務（的地區）並不局限於英國，目前將集中於一些較多香港移民的地點，包括加拿大、澳洲、台灣、美國等。這些地區都有我們的會員。」





「我們希望能藉此重新燃點（rekindle）彼此之間的聯繫、凝聚力量，以令仍然身處香港的行家，特別的是如今面對審訊的同僚，能知道：已離開香港的新聞從業員亦並無忘記香港。」





Nina 續指，自 2019 年「反送中運動」後出現移民潮以來，沒有一個海外香港人組織是集中關注香港新聞自由。





「我們看見英國及澳洲都有很多支援服務、聲援港人民主運動或凝聚香港人的組織，他們的關注點較為廣泛，沒有組織是細緻地集中關注新聞及言論自由。我們認為，有需要有一個較為集中的聲音，去支持仍然身在香港的同業。」



而當被問及身處海外究竟能為倡導及支援工作帶來多少成效，Nina Loh 坦言，要讓世界各地民眾關注香港的言論或新聞自由狀況，身處海外的確「有一定難處」。





她說：「舉例，在澳洲而言，他們（政府）已有很多重要的議題需要討論，可能香港議題未必是極優先的關注事項，或未必是廣泛民眾會關注的事。」





「但即使如此，協會的宗旨就是，我們都不能容讓這些議題慢慢淡化、失去聲音或沒有人再關注，變相褪色或消失。」





「最基本的是，我們依然要在世界不同地方繼續保持著這些議題的暴光率，以確保世界各地的人不會淡忘香港正在面臨如此的境況。」



「為促成香港恢復言論自由出一分力」

韋安仕則表示，正是由於協會在海外成立及運作，「我們毋須活在香港的白色恐怖之中」。





「（在香港，）如果你對政權提出反對的聲音，翌日清晨就可能有警察登門造訪。我們認為，正因為我們有身處海外的自由，我們必須而且有責任去運用這些自由，以公開香港目前的處境。」





他補充，「最理想的情況」是組織能在促成香港恢復言論自由的工作中作出一些貢獻。





他承認：「這並非一朝一夕可達成的目標，甚至可能需要一段非常長的時間。然而，暴政在秘密運作的情況下才能盛行，而我們的宗旨就是要確保這個情況不會出現。」





過去 29 年，該份報告一直由香港記者協會（記協）發表。但記協今年已不再發表有關報告，故改由一群獨立的新聞工作者及新聞研究人員撰寫、並由國際記聯發表。



韋安仕在受訪時坦言，一份關於香港新聞自由的報告「不能以任何形式在香港內安全地發表」，已經大致反映「情況如今是有多嚴重」。





香港特區政府發言人上月在 回覆 SBS 中文廣東話節目 有關該份報告的查詢時表示，報告「對香港特區政府維護國家安全的工作的意見完全沒有根據」，又表示「言論和新聞自由並非絕對」。





發言人指，根據《公民權利和政治權利國際公約》，該等自由是「可以為保障國家安全及公共秩序等原因而受到限制」。



港府：言論和新聞自由並非絕對

發言人續表示，「新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律」，傳媒可一如既往行使監督香港特區政府工作的權利，並指「只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制」。





港府又強調，危害國家安全的行為和活動「是非常嚴重的罪行，必定依法處理」。並指任何人或機構不論背景、專業，都要為其違法行為負責，違法必究，「與言論、新聞和出版自由無關」。



香港。 Credit: Pxabay/MK817 CC0 韋安仕對此回應時批評香港政府處於一個惡劣的狀態，作出一些彷如「劣質獨裁者」（"tinpot dictator"）所作出的藉口而否定言論自由。他說：「他們經常引用國家安全需要，作為為何不應容許言論自由的原因。」





續指：「這證明：第一，他們內心充斥不安；第二，他們對所統治的人存有巨大的恐懼。」





「他們認為，如果他們（人民）對自己所住地區所發生的事知情，他們會以某種方式站起來，並對政權提出挑戰。」





韋安仕指：「對自己有信心、擁有民主授權的政權，不會對一個自由的媒體事業存有恐懼。他們可能會不喜歡、可能會（對報道內容）感到憤怒，但絕不會嚴厲地將之打壓。」



韋安仕表示，協會的下一步將是展開一項普查計劃，調查移居海外的香港新聞工作者人數。





他解釋：「事實上，這（傳協）是一個國際組織。（除了英國外，）我們有身處澳洲、日本、法國、荷蘭、美國、加拿大等地的會員。」





「我們快將開展一項調查計劃，研究究竟有哪些香港傳媒人目前在海外生活、他們在甚麼地方以及他們現時的工作。」





Nina Loh 表示，透過這個調查，協會能首先理解身處海外香港新聞從業員的人口數字、知道他們的狀態、他們後續有何需要，以得出協會可以如何為他們提供協助。





她續指，由於協會剛剛成立不久，短期內未必會有大規模的活動，但已與其他新聞從業員組織開展工作及商討夥伴關係，包括國際記聯（IFJ）、無國界記者（Reporters Without Borders）及英國全國記者聯盟（National Union of Journalists）。





