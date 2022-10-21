國安法下記協停發香港言論自由報告：接手者稱「其諷刺不能視而不見」

報告指，自 2020 年以來，香港的政治及公民自由幾乎被完全摧毀，批評中國共產黨「毫不掩飾」地「公然違背了它對香港及其人民的承諾」。





報告提及，在報告涵蓋的時期中，至少有 12 間新聞機構直接或間接因《港區國安法》的實施而停止經營，包括《蘋果日報》、《加山傳播》、《立場新聞》、《眾新聞》及《傳真社》等。





報告指，有部份獨立媒體選擇「冚旗」停刊以避免遲早會發生的警察突擊搜查行動，其餘則「重振旗鼓」，移師到台灣、新加坡、加拿大或英國等海外地區繼續提供網上新聞。





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「重要的是，他們沒有被嚇倒，還在堅持新聞事業。」



壹傳媒創辦人黎智英。 Source: AP 報告續指，即使是香港曾經備受尊崇的公共廣播服務機構「香港電台」，在 2021 年 3 月由毫無傳媒經驗的李百全出任廣播處長後，僅一年多的時間「就被轉型為政府的宣傳機器」。





「該台一些對時事提供客觀平衡報道或公開論壇的老牌節目被砍，而李上任僅三個月便有至少 18 人辭職或被解僱。」





「李上任後公布的新『守則』，容許他對任何節目由構思至獲邀嘉賓均能作出事先審查，即使音樂節目也不例外。」



「《港區國安法》偏離國際原則」

除了媒體之外，普通民眾的言論自由空間亦被大幅蠶蝕。報告指，普通市民分發傳單、高呼口號、展示標語、在社交媒體發文、在集會上接受訪問等「非暴力抗爭活動」，亦被裁定觸犯與國家安全相關的罪行。





「法官的裁決表明，僅僅表達意見亦可被視為犯罪。」





「對媒體自由和個人言論自由的攻擊，已令一度活躍的公民論政文化備受摧毀。」





「當地政府和北京的政治大員使法律腐化為鎮壓工具，他們將國家安全重新定義為執政黨至上，並將重要的人權臣服於保護政權這單一目標。」



一名記者在 2020 年 7 月 1 日被施放胡椒噴霧後倒地。 Source: AAP 報告提及，在香港具參考效力的 1995 年《約翰內斯堡關於國家安全、言論自由和獲取信息自由原則》，已平衡國家安全及《公民權利與政治權利國際公約》中的規定。





《原則》訂明，國家不可以國家安全為由約束言論自由，「除非政府能指明這約束由法例訂明，且是一個民主社會用以維護合理的國家安全利益所必須的」。





至於何謂危害國家安全，《原則》亦訂明三個條件，包括「該言論意圖煽動即時暴力」、「言論有可能煽動即時的暴力」及「言論與可能發生的暴力有直接及即時的關係」。



報告認為，《港區國安法》明顯背離《原則》，而當局在執行與國家安全有關的本地法例時亦同樣偏離《原則》，更令人憂慮。





「在《港區國安法》中，暴力並非必須的入罪條件。」



香港在 2022 年 7 月慶祝主權移交 25 周年。 Source: AAP / AP Photo/Kin Cheung 該份「言論自由報告」過去 29 年一直由香港記者協會（記協）發表。但報告指，在《公區國安法》的陰霾下，記協今年已不再發表這份報告。





故此，撰寫這份報告的工作，就由一群「敢於向當權者講出真相的新聞工作者和新聞研究人員組成的獨立群組接手」。





「紀錄香港廣泛的表達自由和範圍較窄的新聞自由情況的使命不會停下來。」



言論自由報告在陰霾下移到海外發表

報告續指：「講述香港言論自由的第 30 份年報無法在香港境內發表，其諷刺是無人能夠視而不見的。」





「而對傳媒工作者來說，記協今年 6 月決定修改會章，讓記協在有需要時可以較易解散，更為上述情況備下一個痛苦的註腳。」





SBS 中文已就報告的內容尋求香港特區政府回應，截稿時未獲回覆。





在報告的總結，國際記聯促請全球各界關注香港新聞工作者及人權捍衛者面對的緊急情況，向面臨即時安全問題的新聞工作者發放人道簽證。





國際記聯呼籲國際媒體及傳媒組織，繼續就香港當局打壓新聞自由、言論自由及知情權作出抗議。





同時，國際社會亦「必須繼續譴責」香港當局「以《港區國安法》及濫用現行刑事罪行的條例，恫嚇獨立媒體、逼使他們停刊結業。」





「國際記聯提醒香港當局，媒體自由有利於各式各樣媒體（不僅是親中媒體）的資訊自由流通，這對香港作為國際金融和商業中心的地位以致世界城市來說，至關重要。」





