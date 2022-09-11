國安法官指羊村兒童繪本「洗腦」 香港5語言治療師判囚

聆訊昨日在香港的區域法院進行，被控的5人為香港語言治療師總會5名理事，被指透過發布3本「羊村」系列兒童繪本，被控一項「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物」罪，上星期三由《港區國安法》指定法官郭偉健判罪名成立，案件昨日在區域法院進行判刑聆訊。





5名被告年齡26歲至29歲，包括總會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓，均否認控罪。





法官郭偉健判刑時指出，涉及的漫畫，將4歲及以上的兒童「洗腦」，並散播「不穩定」種子。



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資料圖片，2021年7月22日香港警方拘押其中被告搜證，5名語言治療師昨日被判囚高達19個月。 Source: AAP / AAP/AP/Vincent Yu 他說，涉案3本漫畫皆屬煽動刊物，強調「煽動意圖並非單單源自文字，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果」，而各被告身為工會理事，協同參與發布繪本，干犯發布煽動刊物罪。





郭偉健暗示，3本漫畫最大問題在於向讀者，包括兒童，指出刊物內容真實，並形容讀者為羊，而會傷害他們的是比喻成狼的香港特區政府及北京中央政府。





涉及的3本漫畫刊物是關於羊群對抗狼對故事，《羊村守衛者》被認為是反映2019香港爆發的大規模 反送中」抗議示威活動，《羊村十二勇士》被指意在提醒港人關注12名香港活動人士偷渡台灣途中，被中國大陸國安人員拘捕並關押在大陸；《羊村清道夫》被指是影射新冠病毒2020年傳入香港時，醫護人員罷工事件。





其中黎雯齡昨日在法庭自行求情陳詞時，被法官郭偉健打斷，並反駁被告提出言論自由。





郭偉健指，人人有表達言論的自由，但不等於絕對自由，又表示法庭並非發表政治演說的地方。



資料圖片，香港警方國安部人員就「羊村」系列兒童繪本涉及煽動，提供證據。 Source: AAP / AAP/AP/Vincent Yu 郭偉健量刑時說，裁定的量刑基於4方面的原因。其中包括書籍的發行和曝光率高，陰謀持續了很長一段時間，以及出版的時間，





他說，當時香港的政治和社會狀況非常不穩定。





郭偉健還質疑被告是否通過這些故事描繪了全部真相，並補充說，「毫無疑問」，羊村指的是香港，而狼村指的是中國。





他反問被告， 是否能解釋一下為什麼沒有告訴兒童，羊村是狼的土地的一部分，而這片土地是牧羊人通過軍事入侵中華人民共和國從狼手中奪走的。





郭偉健判刑時也說，5名被告知道幾時可以離開監獄。





有被告代表律師指出，估計5名被告扣除被拘留13個月等候審訊等的日子，可能在監獄服刑13個月後，就可以獲釋出獄。





昨日的量刑聆訊在區域法院進行，聆訊結束時，各被告向旁聽席揮手，有旁聽者揮手回應，並叫「加油呀」，懲教人員則喝令5被告離去。

