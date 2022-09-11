【澳洲應否走向共和？】英女王離世再度觸發討論

究竟大家覺得澳洲應該維持現有的君主立憲制度，還是像一些前英國殖民統治的國家走向共和？這個問題在 23 年前澳洲的一次全民公投決中，當時的民眾選擇了維持現狀，否決走向共和。





英女王伊利沙伯二世離世後，再次觸發澳洲是否應該走向共和的辯論。



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支持君主立憲制度的人表示，英女王剛剛離世，目前不是重新討論這個問題的適當時機。





但支持澳洲走向共和的組織 Real Republic Australia，發言人馬歇爾（Lindsay Marshall）表示，高級皇室成員一直認為，王室一直將這個選擇權留給澳洲人來決定。





馬歇爾說：「這個問題與王室無關，他們是理解這一點，他們亦尊重任何英聯邦國家，為應否走向共和由自己作出決定，我們以前亦見過。而事實上，組成英聯邦的 54 個國家當中， 有 34 個現在已經走和共和。一旦澳洲走向共和，仍然會歡迎王室成員來到澳洲，同樣地會歡迎查理斯國王或任何王室成員來澳洲。」



據澳新社 AAP 報道，支持澳洲走向共和的人認為，澳洲可以在兩年內舉行另一次公投，來決定是否脫離英聯邦。





綠黨領袖班特（Adam Bandt）表示，「現在澳洲必須向前邁進，我們需要與原住民簽訂條約，我們需要成為一個共和國。」





澳洲印度研究所的塔內哈（Pradeep Taneja）博士向 SBS 新聞表示，澳洲一旦走向共和，可能不會對其貿易關係有重大改變，但就具有象徵意義。





他說：「我認為（澳洲變成共和國）不會令澳洲與亞洲的貿易關係有明顯改變，無論是與中國、印度還是任何東南亞國家的貿易...... 但我認為這在像徵意義方面很重要，尤其是在其他國家如何看待一個國家方面。」





亦有專家指，澳洲可以從印度學習，印度已脫離英聯邦 75 年。





印度國家工程學院外籍研究員巴特勒姆（Robin Batterham）教授表示，脫離英聯邦，並不一定意味著失去英國統治，會對澳洲社會有負面影響。





他說：「印度保留了很多在英國統治下的東西（例如是民主、法治、穩定的機構），並且因為獨立而更放膽改革。」他指澳洲亦可以這樣。



另外有專家亦認為，澳洲應該更好地承認自己是一個亞洲國家，並有助改善與一些已經宣佈脫離英聯邦多年的國家之間的關係。





目前，在英聯邦的 54 個屬土當中，只有 15 個地方仍以君主為國家元首，這個數字在未來幾年可能會減少。





去年，加勒比海國家巴貝多便脫離以女王為國家元首，成為世界上最新的共和國。





南美洲國家圭亞那、特立尼達、多巴哥、多米尼加以及斐濟，均在 1970 至 1980 年代成為共和國。





牙買加是最新一個宣佈計劃成為共和國的英聯邦國家，可望在 2025 年實現。

