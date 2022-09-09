【英女王逝世】女王壽辰長周末要改期？澳幣頭像會換嗎？

澳洲大部份地區都已在今年6月度過了女王壽辰長周末，但西澳和昆州的假期分別是在9月26日和10月3日，即將到來。





不過，相信除了「女王壽辰」會改名為「國王壽辰」之外，所有事情都不會變。





這是因為澳洲的女王壽辰假期並不真的在女王生日當天，所以各州地有不同日子。新州、維州、南澳、首都、塔州和北領地是在6月第二個周一，昆州則是10月第一個周一，西澳是9月最後一個周一。





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澳洲公眾假期是由州地政府制定。比如昆州，女王壽辰也曾在6月，而2015年工黨政府將勞動節從10月調到了5月，為了均勻分配假期，而將壽辰調到了10月。





其實英國本土也是如此。女王生日是在4月21日，但官方慶祝活動一般在6月舉行，這是國王喬治三世在1748年作出的決定。因此11月14日的查理斯登基，並不會有太大影響。





此外，據說總理艾巴尼斯有意就女王逝世設立全國紀念日，可能會是公眾假期。但目前未有詳細資訊。



受影響的還有澳洲的貨幣。紙幣只有5元是女王頭像，但大部份澳洲人都沒見過不是伊利沙伯二世頭像的硬幣。





國王喬治五世在1952年駕崩後，英國皇家鑄幣部門在各英聯邦國家之中舉辦伊利沙伯二世的硬幣頭像設計比賽，最終被選中的是不戴皇冠、用桂葉紮頭髮的親民形象。





1966年，澳洲政府棄用澳磅，改用十進制的澳元，但硬幣背面繼續使用女王頭像，並於1966年、1985年、1990年和2019年先後跟隨英國頭像設計。



英國曾推出王儲查理斯70大壽紀念硬幣。 Credit: Royal Mint 新王登基後，預計澳洲會繼續採用英國的頭像設計。不過設計加上套用於澳洲鑄幣廠模板也需要時間，相信明年才會有新硬幣。





而一點小改變是，查理斯的頭像會是向左注目。按照英國17世紀以來的鑄幣傳統，新的國王或女王的注目方向會和先王相反。





紙幣方面，喬治五世曾經是所有面額的澳紙唯一的人物頭像，他去世後，當局才改為君主僅佔用最低面額的紙幣。儲備銀行（RBA）表示，預計5元紙幣也會重新設計，使用查理斯頭像。





不過當然，無論頭像是誰，紙幣抑或硬幣，大家手中的錢都不會因為君主更替而貶值。

