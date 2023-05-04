【查理斯加冕】憶起英治時期的童年：在澳港人稱願「效忠」新英王

要點： 在已故英女王伊利沙伯二世統治時期長大的香港人表示，他們將效忠於新國王。

不少香港人對 1997 年香港主權移交前英治時期的生活，仍然記憶猶新。

本周六 (5 月 6 日)，預料全球將有數億人觀看國王查理斯三世及王后卡米拉的加冕典禮。

這些都是雪梨歌唱家陳盈鳳 (Joey Chan) 在英治時期在香港長大的回憶。而 在本周六舉行的新英王加冕典禮 ，將成為陳盈鳳及其他君主制支持者的新記憶。





當天，現年 57 歲的陳盈鳳計劃穿上一件優雅的復古連身裙、戴上手套及戴起珍珠，「華而不誇」，並在其位於雪梨西北區 Kellyville 家中的露台上享受英式茶點。



已故英女王伊利沙伯二世於 1986 年 10 月到訪香港。 Credit: John Shelley Collection/Avalon/Getty Images 晚上，她將與自己的英國人丈夫前往鄰居的家中，在客廳觀看為時兩小時的加冕典禮，屆時現年 74 歲的查理斯三世將獲正式加冕為新英王。



在移民前曾在英國進修的陳盈鳳表示，若她今天要投票決定澳洲是否保留君主立憲制，她將投下「贊成」的一票。





「我在 80 年代接受教育。我們 (香港) 在經濟上、文化上、音樂上都獲益很多。香港當年的機遇是巨大的...... (香港) 是 80 年代的亞洲超級巨星。」





「我認為，我們能在英國政府統治下生活，非常幸運。如果不是他們，我不會有機會到倫敦進修。如果我在中國，一個女孩要出國讀書相當艱難。」





她表示，雖然她亦支持查理斯三世登基，但更喜歡已故女王及王太后。



如果你問我為何喜歡王室，我會說我喜歡他們的儀態。他們很優雅。 陳盈鳳

「我現在比以前 (查理斯與王妃戴安娜離婚前) 較喜歡他。我認為，他比較冷靜、明智。他亦做很多慈善工作。我認為，他將對英格蘭帶來好處，因為他已經等待多年成為國王。」



已故戴安娜王妃在 1989 年 11 月在查理斯王子陪同下訪港。 Credit: Princess Diana Archive/Getty Images

現年 44 歲、在香港出生成長的包蒂斯塔 (Andrew Bautista)，亦有類似的看法。





當年，他在港督府旁邊的一間小學上學，令他能在英女王於 1986 年訪港期間經過時向她揮手致敬。





他說：「我對她經過時在車內的容貌，仍然記憶猶新。」





這位在雪梨居住的聖公會牧師表示，他在已故女王伊利沙伯二世統治的環境下長大，故此已經「非常習慣」君主立憲制度，因此效忠新國王「已成默認的事情」。



包蒂斯塔 (Andrew Bautista) 出席澳洲公民入籍儀式時與家人在已故英女王伊利沙伯的紙板人像前合照。 Credit: Supplied by Andrew Bautista. 他向 SBS 中文說：「我不會說 (對加冕典禮) 感到興奮。我仍然有點難過，因為我一直認為伊利沙伯二世是 (我的) 女王。對我來說，感覺就好像是一個時代的結束。」





「(至於) 查理斯，由於圍繞卡米拉和戴安娜的鬧劇，他成長過程中外界對他的觀感卻未如理想。」



我希望他現在已經有所改變。我真的希望他能跟隨他母親的步伐。 包蒂斯塔

在雪梨東部，在香港出生的律師陶建文 (Clifford To) 將在家中與太太及孩子觀看星期六的加冕典禮。





在墨爾本 Mentone Grammar 上學的陶建文表示，他仍記得在學校集會上，在唱澳洲國歌後唱起《天佑女王》。





他說：「(現在，) 我亦會說天佑國王，這是正確的事。」





他是去年九月時有四千人站在新州州議會大樓門前見證新州州督比茲莉 (Margaret Beazley) 宣佈查理斯三世為澳洲君主的其中一人。



在香港出生、支持君主制的雪梨律師陶建文。 Credit: Supplied by Clifford To. 他說：「州督 (發言時) 最後一句說『天佑國王』，這並無不妥。」





「我認為，他將與女王差不多...... 他將是國家元首，而非管治這個國家。一切都會照常進行。」



陶建文憶述，在香港長大時，女王的肖像「無處不在」，包括官立學校、地鐵站及警署。





他說：「到處都是英式感覺及英國國旗。」





陶建文在 1997 年香港主權移交前移民澳洲。





他說：「自主權移交以來，我認為香港做得不錯。這只關乎 (我的) 個人經歷。我一直生活在英國國旗之下，所以這只是我已經習慣的事。」



我們來自香港。這是對英國的一種心理依戀。 陶建文

「這是一個我較為相信的制度。我認為，君主制比其他制度更穩定。我認為，這是一個較共和體制更穩定的制度。」



在 5 月 6 日的新英王加冕儀式前，遊客在查理斯三世及卡米拉的紙板人像前拍照留念。 Source: AP / Frank Augstein/AP 儘管一些英聯邦國家正藉加冕典禮推動走向共和體制，陶建文則表示更支持澳洲保留君主立憲制。





他說：「我相信，我們的君主立憲制是一個更好的制度。它為澳洲帶來好處，並為我們提供了我們所需要的政治穩定。」





星期六的加冕典禮將是歷史上第一次邀請公眾宣告效忠新君主。





陶建文表示，他將成為全球「百萬人合唱團」的一員，在查理三世國王獲加冕後朗誦「人民的敬意」(Homage of the People)。





而包蒂斯塔則承認，如果他有時間坐下來與妻子及四名孩子一起觀看加冕典禮，他可能會忘記將「女王」一字替換為「國王」。





「我對此並不反對，只是可能會忘記。」





