【查理斯國王】加冕典禮倒數 傳統「加冕雞」與「聖油」知多少？

要點： 英王查理斯的加冕典禮籌備工作現正如火如荼。

白金漢宮表示，典禮將「反映君主當今的角色並展望未來」。

以下是一些加冕傳統和以往典禮的一些精彩瞬間。

聖油已準備就緒，新的音樂已經選好，官方徽章已經揭曉。





英王查理斯和妻子卡米拉王后的加冕典禮將於 5 月 6 日舉行，籌備工作正進行得如火如荼。





人們普遍猜測，與他的母親已故女王伊利沙伯二世 1953 年的加冕典禮相比，這次的規模將有所縮減。白金漢宮表示，雖然這次典禮將「植根於悠久的傳統」，但亦會「反映君主當今的角色並展望未來」。





事實上，查理斯國王的加冕徽章的設計是對這位多年來推動環保的君主的認可。





據白金漢宮說法，徽章採用了英倫四島的植物為圖案 — 英格蘭的玫瑰、蘇格蘭的薊、威爾斯的水仙花和北愛爾蘭的三葉草，這是對國王熱愛大自然的致敬。



查理斯國王的加冕徽章設計是對這位君主多年來推動環保的認可。 Source: AAP / AP 在儀式最神聖的環節使用的聖油，不會像以前一樣含有任何動物成分。





皇宮已確認，已經為這次大典創作了六個管弦樂章、五個合唱樂章和一個管風琴樂章，其中包括由音樂劇作家安德魯韋伯 (Andrew Lloyd Webber) 全新創作的加冕讚歌。





皇宮在 2 月發表的一份聲明中指：「一系列的音樂風格和演契者將傳統、歷史遺產和儀式與當今的新樂韻融合在一起，反映了國王對音樂和藝術的終生熱愛和支持。」





以下是一些加冕典禮的傳統，以及過往儀式舉行時的特別時刻。



加冕雞

這是源自皇室的英國經典食品。





加冕雞最早出現在 1953 年伊利沙伯二世的加冕典禮宴會上，菜單上名為 Poulet Reine Elizabeth，意即「伊利沙伯女王雞」。





這是由女王陛下的花藝師斯普里 (Constance Spry) 和時任倫敦藍帶廚藝學院院長的曉姆 (Rosemary Hume) 共同創作的。





這道菜包括塗上咖哩忌廉醬的凍雞肉，配以米飯、青豆和甘椒（一種胡椒）調味的沙律。





儘管有此來源，但加冕雞並非查理斯國王加冕日席上供應的菜餚。





宴會的菜餚包括有名廚譚榮輝 (Ken Hom) 的加冕烤羊排配亞洲風味醃料、納迪亞 (Nadiya Hussain) 的加冕茄子和韓德菱 (Adam Handling) 的士多啤梨薑餅。



純植物聖油

在加冕儀式最神聖的環節，君主被膏聖油。聖油在傳統上是以果子狸的腺體油和來自鯨魚腸的龍涎香製成的。





但查理斯國王和卡米拉王后在用的聖油將不會採用此製法。新的聖油是由耶路撒冷橄欖山上兩個樹林收割得來的橄欖製成的，分別是升天修道院（Monastery of the Ascension）和抹大拉的馬利亞修道院 (Monastery of Mary Magdalene)，後者是查理斯國王祖母愛麗絲公主（Princess Alice of Battenberg）的長眠之地。





白金漢宮上周五（3月3日）表示，這聖油混合了芝麻、玫瑰、茉莉、肉桂、橙花、安息香和橙花的香味，是用已故女王伊利沙伯二世70 年前加冕時使用的聖油和流傳了數百年的配方製成。



用來盛載聖油的聖瓶，以及 1953 年英女王伊利沙伯二世加冕典禮上使用的加冕匙。 Source: AAP, Press Association / Matt Dunham/Alamy 皇宮稱，耶路撒冷希臘東正教牧首狄奥菲洛三世（His Beatitude Theophilos III） 和聖公會大主教納烏姆 (Hosam Naoum) 在聖墓教堂 (The Church of the Holy Sepulchre) 為聖油祝聖。





按照傳統，聖油從聖瓶（一個精緻的鷹形黃金容器）倒在加冕匙上，然後塗沬在君主的頭、胸和手上。





在 1953 年已故伊利沙伯女王的加冕典禮上，電視機鏡頭在這一刻被剪掉，因為這𣊬間被認為太神聖而不能播出。





目前尚未知查理斯國王加冕儀式的膏油過程會否展現人前。



有700年歷史的王座

亨利八世和其他英格蘭以至日後的英國歷任君主登基時用的加冕王座已有 700 年歷史，歷史悠久的加冕王座在今年的查理斯國王加冕典禮前已進行了翻新。





加冕王座是由國王愛德華一世下令製造的，用了幾個世紀以來一直用於蘇格蘭國王加冕典禮的司康石，又稱「命運之石」。愛德華一世於 1296 年從蘇格蘭帶回了此石。





倫敦西敏寺大教堂稱，王座自 1308 年以來一直用於加冕典禮，而且自 1399 年亨利四世以來一直是君主加冕時使用的王座。



英王查理斯三世加冕典禮即將舉行之前，文物保育員布萊斯利 (Krista Blessley) 在倫敦西敏寺大教堂修復加冕王座。 Source: AAP, Press Association / Kirsty O'Connor/Alamy 多年來，這張王座飽經磨損破爛，尤其是在 18 至 19 世紀遭到當地威斯敏斯特的學童和遊客的塗鴉，一名遊客更在王座刻上「P. Abbott 在此一睡 1800 年 7 月 5-6 日」。





在1914 年一次被認為是女權運動者（爭取投票權的婦女）組織的炸彈襲擊中，王座的一個小角落被毀。王座底部四角都有一隻獅子，在 18 世紀時亦被更換。





此外，蘇格蘭民族主義者於 1950 年 12 月 25 日奪走了司康石，幾個月後被尋回。該石於 1996 年回歸蘇格蘭，存放在愛丁堡城堡，但將運返倫敦作加冕典禮之用。





最新的保育工作將側重於用海綿和棉棒清潔表面以去除污垢，並穩固這張中世紀王座和底座上倖存的鍍金層。



加冕時出錯





許多人以為加冕典禮是經過精心策劃的，但顯然並非每次都是這樣。





1838 年，維多利亞女王的加冕典禮基本上未經排練，事實證明的確如此。





儀式進行了五個小時，為此，女王換了兩次衣服。





她在日記中回憶說，坎特伯雷大主教將她的加冕戒指戴錯在另一隻手指上，她後來終於除了下來，但承受了「極度痛楚」。





女王還記述了政治家羅爾勳爵 (Lord Rolle) 在向她敬時倒下的一刻。





她記述這位 87 歲「體弱多病」的老人「在準備登上台階時摔倒並滾了下來，但絲毫無傷」。





她寫道：「當他準備重新踏上台階時，我起身走到台階盡頭，防止他再跌倒。」





又有指，一個困惑的主教錯誤地告訴女王儀式已經結束，而她必須返回座位才能完成儀式。



悶透的查理斯

現任國王查理斯在參加其母伊利沙伯女王的加冕典禮時年僅四歲。





對於當時的康沃爾公爵（傳統由英國王儲所持）來說，這是一個歷史性時刻，因為他是首個見證母親加冕為君王的孩子。而他妹妹安妮公主當時還年幼，故無法參加。





然而，歷時三小時的儀式對於這位年幼的皇室成員來說似乎過長，他被拍到用手托著頭，臉上帶著悶透的表情。



查理斯王子和瑪嘉烈公主（右）及祖母，1953年出席其母伊利沙伯二世的加冕典禮。 Source: Getty / Hulton Deutsch/Corbis 多年後，他告訴為他撰寫傳記的作者，表示除了宮廷理髮師為他理髮外，他對加冕典禮的記憶不多。





他說因為頭髮太短了，要「用最可怕的膠狀物」黏在頭上。





**路透社報道





