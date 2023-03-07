【爭秋奪暑】新州熱浪持續至周四

雪梨昨天（6／3）經歷了數十年來三月最熱的一天。而今天亦繼續面對酷熱天氣 ，但溫度比昨天略低，預計會達到攝氏 34 度，而西部部分地區將升至攝氏 36 度。預計熱浪將持續至星期四（9／3）。





同時，昨晚雪梨亦經歷了六年來最溫暖的三月晚上，在昨晚午夜時分，天文台山的氣溫錄得攝氏 24 度。 到今早凌晨 5時，氣溫則降至攝氏 22.3 度，這是自 2017 年 3 月 30 日錄得攝氏 22.5 度以來最熱的晚間最低溫度。





氣象局預測，到今天下午，雪梨市區的氣溫將高達攝氏 34 或 35 度，Penrith將升至攝氏36 度。由於新州面對極端高溫，在該州西部亦因而發生了數場叢林大火。由於風勢頗大，新州鄉村消防局正為此做準備。據一些天氣預測網站表示，新州正經歷自黑色夏季以來最嚴重的叢林大火。





今天氣溫將繼續上升，直到下午較後時間風向將會改變。預計早上風向將從北向西北方向吹來。至下午 2時左右，風勢會變得較輕，然後在下午 4 時左右， 東風會令市區氣溫下降。到星期二晚上，雪梨氣溫會降至攝氏 30 度左右，而西區氣溫則會在 32 度左右。





新州今早仍然有超過30處叢林大火，其中超過十宗仍然未受控。當局建議Dubbo 地區的 Cranbrook 和 Burrendong 的居民要留意火勢發展的情況，而 Tambaroora 的 Alpha Road 火勢的警告級別則是在「觀察和行動」。 新州鄉村消防局於今天將中央山脈地區的火災危險級別定為極端，而包括大雪梨在內的新州其他地區則是屬於高度火災危險級別。





居民可以在 新州鄉村消防服務（NSW Rural Fire Service ）網站上找到最新的火警警告資料。





氣象局表示，星期二將會是高溫的頂峰，從周四開始天氣會逐步舒緩。





新州應急管理副專員瑟特爾（Peter Thurtell ）敦促民眾不要冒不必要的風險。





他在一份聲明中說：『在極端炎熱的天氣裡，我們經常看到悲劇事件增加，包括溺水、從窗戶或陽台墜落，以及兒童、寵物或弱勢群體因被留在炎熱的汽車中而遭受痛苦或傷害。』





緊急服務部門還呼籲民眾在游泳前要三思，因為今個夏季經已有近 30 人在新州的海灘或河道中溺斃。





一些健康專家亦建議大家要留在有遮蔭的地方和飲足夠水分。





同時，當局亦建議大家準備一個熱浪下的緊急聯絡清單，向家庭醫生就自己的醫療狀況尋求意見，並密切注意天氣預報。





