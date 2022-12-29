【安全度假】今個夏天去海灘要注意的五件事！

要點： 暑假是澳洲海灘一年中最繁忙和最危險的時期之一。

自 2022 年聖誕日以來，目前全澳已有 11 人遇溺身亡。

熱浪、曬傷和被水母螫傷都會在岸上和海中造成危險。

澳洲人和遊客最喜歡在暑假前往澳洲著名的海灘。





不幸的是，這亦是其中一個最危險的時間。





惡劣天氣加上缺乏海灘安全技能，結果可以是致命的，但你可以通過採取正確的預防措施來避免當中很多風險。





假若今年夏天你在海灘遇上險境，以下是你需要知道（以及不該做）的事項。



收聽節目 遇溺如何保命求生你要知！ SBS Chinese 29/12/2022 05:36 Play

請勿在指定區域外游泳

單計新州，義務救生員和拯溺員在拆禮物日（12 月 26 日）就進行了 348 次救援。全國自聖誕日（25 日）以來，就已經有 11 人遇溺身亡。





去年（2021 年）12 月至今年 2 月期間，有 25 人在新州沿海和海中溺斃，創夏季最多的記錄。





新州衝浪救生協會（Surf Life Saving NSW）行政總監皮爾斯（Steven Pearce）表示，遇溺是海灘上顯著的風險，而聖誕節是一年中最危險的時間。





他說：「在聖誕假期，人們遇溺的機率比一年中任何其他時間高出 2.7%。」





「遇溺是頭號風險，尤其是人們在無人巡邏、沒有設置紅黃旗或當值救生員的地方游泳。」



根據新州衝浪救生協會，離岸流和危險的水流可透過觀察海面來發現，包括有否較深或較暗的水流、較少破碎浪、如沙色般的水延伸到衝浪區之外，同時，海中漂浮的異物、海藻和水流是否有顯著的移動。



當你身陷險境時，建議保持冷靜，舉起雙手吸引別人注意，等待救生員來救援。





如你可以跟著海岸線平排而游出離岸流，或順著離岸流漂浮，最後游回淺水區域，你便可以脫離險境。



請勿靠近有刺的動物

無論是在水中還是在沙灘上，螫傷都會迅速地讓你「由天堂跌落地獄」。





取決於你的位置，你可能會發現到水母、藍瓶僧帽水母、八爪魚或海膽。





如果你在沙灘上發現任何這些生物，請勿假設牠們已經死亡或無害，也不要冒險接觸牠們。



Bluebottles are common on Australian beaches, with stings causing pain and sores, rash or redness on the skin. Source: Twitter / Twitter/@QldAmbulance 如果你被螫傷了，必先要去除所有剩餘的觸鬚，以冷袋或冰塊冷敷，並向救生員求助。





澳洲衝浪救生協會表示，以沙粒摩擦患處、將汽水或小便倒在皮膚上都是沒有幫助。



不要忽視防曬

水不是澳洲海灘唯一的危險來源，日曬也令人擔憂。





根據澳洲癌症協會（Cancer Council）的資料，由於環境因素加上社會的取態，澳洲是世界上皮膚癌發病率最高的國家之一。





那些曾多次曬傷、容易長雀斑或痣、長時間暴露在陽光下、皮膚白皙或有皮膚癌和黑色素瘤家族史的人，患皮膚癌的風險更高。





如果你在海灘或任何其他室外地方逗留，請務必戴上帽子和穿上防曬衣，盡可能坐在陰涼處，並定時重新塗抹防曬霜。



別忘記補充水分

在今個月較早前有異常涼快的天氣後，本周澳洲大部份地區都遭受了熱浪侵襲。





除了皮膚曬傷外，炎熱的天氣還會帶來其他有關風險，例如脫水、中暑或熱衰竭。





這些情況會導致頭痛和頭暈，當體溫超過 40 度時，會有噁心、嘔吐以及肌肉疲勞等症狀。





世界衞生組織建議，避免中暑的最佳方法是避免進行劇烈運動、留在陰涼處、多喝水、避免攝入過多的酒精、糖和咖啡因。



收聽節目 黑色素瘤 — 哪些人風險較高？ SBS Chinese 26/12/2022 10:28 Play

進行海灘活動時避免飲酒

皮爾斯表示，當談及聖誕節期間海灘和水上的意外時，飲酒是一個常見因素。





他說：「在拆禮物日發生的很多事故都與酒精有關，人們在節日期間確實過度放縱。」





「有時酒精會讓人們誤以為自己的游泳能力比實際更強，我們接到很多電話都是他們因為酒精相關問題而身陷險境。」



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