千人裸體攝影宣傳預防皮膚癌 雪梨Bondi Beach變天體沙灘

超過一千人去到雪梨著名海灘 Bondi Beach，為著名攝影師圖尼克 (Spencer Tunick) 裸體拍攝，讓這個世界著名的海灘變成一天的天體沙灘。
雪梨Waverley市議會臨時修改了當地法律，將這個海灘臨時變成天體海灘，讓這項攝影活動得以進行。
今次的拍攝活動是澳洲宣揚皮膚癌活動週的一部分，希望提醒大家接受皮膚癌檢查。
主辨機構Skin Check Champions 行政總裁馬格斯 (Scott Maggs) 表示，他已經與當局談判了幾個星期，來促成今次的拍攝活動。
The photo shoot was to raise awareness on the importance of early detection for skin cancer. Source: AAP / AP
馬格斯說：「我們希望透過這個藝術展，能夠引起大家的注意，並希望大家免受皮膚癌影響，因為大家都不應該因此而死。」
他續道，如果及早發現，皮膚癌是最能夠治療的癌症之一。
但由於新冠疫情大流行，導致很多人推遲定期進行皮膚檢查，馬格斯預料醫療系統將面臨末期癌症患者很多的樽頸。
馬格斯又表示，皮膚癌是個「計時炸彈」，因為四處走動的人可能患了皮膚癌也不自知。
以組織大規模裸體拍攝而聞名的美國攝影師圖尼克，來澳洲前發現他背部有一個令人擔憂的標記。
圖尼克說：「當你近距離觀察那個標記時，看起來像一個微笑的頭骨，所以很明顯，令我更加擔心。」
在進行了皮膚檢查後，幸運的是，這個不祥的標記，證實並沒有癌細胞。
Artist and photographer Spencer Tunick instructs hundreds of nude people posing on Bondi Beach in Sydney on Saturday, 26 November 2022. Source: AAP / AP
澳洲是世界上皮膚癌發病率最高的國家之一。 三分之二的人在 70 歲時被診斷出患有皮膚癌。
主辦今次活動的 Skin Check Champions 在一些風險較高的社區開設免費診所，為民眾檢查皮膚。
圖尼克對上一次來雪梨是在 2010 年的大型同志活動 Mardi Gras，當時邀請了 5,000 多人在雪梨歌劇院前裸體拍攝。
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