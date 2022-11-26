千人裸體攝影宣傳預防皮膚癌 雪梨Bondi Beach變天體沙灘

超過一千人去到雪梨著名海灘 Bondi Beach，為著名攝影師圖尼克 (Spencer Tunick) 裸體拍攝，讓這個世界著名的海灘變成一天的天體沙灘。





雪梨Waverley市議會臨時修改了當地法律，將這個海灘臨時變成天體海灘，讓這項攝影活動得以進行。





今次的拍攝活動是澳洲宣揚皮膚癌活動週的一部分，希望提醒大家接受皮膚癌檢查。



The photo shoot was to raise awareness on the importance of early detection for skin cancer. Source: AAP / AP 主辨機構Skin Check Champions 行政總裁馬格斯 (Scott Maggs) 表示，他已經與當局談判了幾個星期，來促成今次的拍攝活動。





馬格斯說：「我們希望透過這個藝術展，能夠引起大家的注意，並希望大家免受皮膚癌影響，因為大家都不應該因此而死。」





他續道，如果及早發現，皮膚癌是最能夠治療的癌症之一。





但由於新冠疫情大流行，導致很多人推遲定期進行皮膚檢查，馬格斯預料醫療系統將面臨末期癌症患者很多的樽頸。



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馬格斯又表示，皮膚癌是個「計時炸彈」，因為四處走動的人可能患了皮膚癌也不自知。





以組織大規模裸體拍攝而聞名的美國攝影師圖尼克，來澳洲前發現他背部有一個令人擔憂的標記。





圖尼克說：「當你近距離觀察那個標記時，看起來像一個微笑的頭骨，所以很明顯，令我更加擔心。」



Artist and photographer Spencer Tunick instructs hundreds of nude people posing on Bondi Beach in Sydney on Saturday, 26 November 2022. Source: AAP / AP 在進行了皮膚檢查後，幸運的是，這個不祥的標記，證實並沒有癌細胞。





澳洲是世界上皮膚癌發病率最高的國家之一。 三分之二的人在 70 歲時被診斷出患有皮膚癌。





主辦今次活動的 Skin Check Champions 在一些風險較高的社區開設免費診所，為民眾檢查皮膚。





圖尼克對上一次來雪梨是在 2010 年的大型同志活動 Mardi Gras，當時邀請了 5,000 多人在雪梨歌劇院前裸體拍攝。

