【熱浪火災再襲？】厄爾尼諾今年重臨 澳洲將極炎熱乾燥

重點： 氣象局表示，澳洲的第三次拉尼娜現象正在慢慢減弱；

由於海洋溫度越來越高，今年有可能出現厄爾尼諾現象；

厄爾尼諾現象可能帶來更少的雨水、比平常更高的氣溫、熱浪和增加火災危險。

在澳洲五年來最潮濕的夏天和連續三次拉尼娜（La Niña）事件之後，今年澳洲有可能經歷一次厄爾尼諾（El Niño）事件。





氣象局（BOM）的最新氣候模型指出，澳洲未來一年將是炎熱乾燥的一年。





在周一發佈的最新消息中，氣象局表示拉尼娜現象正在「緩慢減弱」，預示著大雨和灰濛的天空可能最早在3月結束。





從12月31日的海面溫度更新顯示，6月就可能會超過厄爾尼諾現象的閾值。





隨著澳洲東部從最近的災難性洪災中恢愎過來，西澳Kimberley的民眾仍遭受強豪雨的影響，預期2023年底天氣會發生變化。



甚麽是厄爾尼諾現象？

厄爾尼諾現象是一種氣候現象，當沿赤道的弱表層風令太平洋東部和中部的海溫上升，變得比平時更熱時，就會發生這種現象。





厄爾尼諾現象與拉尼娜現象相反，這兩個現象都發生在稱為厄爾尼諾-南方濤動 (ENSO) 現象的兩端。





墨爾本大學的氣候科學家安德魯金（Andrew King）表示，模型一致顯示，預計今年晚些時候會出現類似於厄爾尼諾事件的情況。





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由於「秋季可預測性障礙」令4月之前的未來天氣預測變得模糊，現在判斷是否會出現厄爾尼諾現象還為時過早，但早期的氣候模型表明機率正在上升。





金博士說：「（厄爾尼諾）通常為澳洲帶來乾燥。它也會令於全球平均氣溫升高，因此模型預測我們可能會看到（拉尼娜現象）過渡至厄爾尼諾現象。」





如果氣象局在4月前宣佈厄爾尼諾的預測，這將是澳洲自2015至16年後首次經歷此現象。



我們可以期待甚麽？

降雨量減少，氣溫比平常高，熱浪，以及火災危險增加，是一些通常與厄爾尼諾現象相關的特徵。





金博士說：「我們更有可能出現大熱浪，也更有可能出現火災天氣。」





但他說，對於屢次遭受重大洪災沖擊的澳洲東海岸大部分地區來說，這將是一個「受歡迎的緩和」。





在整個2021年的嚴重洪災之後，集水區潮濕、水壩滿載，厄爾尼諾事件可能是人們今年所希望的事情。





他說；「厄爾尼諾現象通常令澳洲更溫暖、更乾燥，因此鑒於最近的洪水，厄爾尼諾可能會受到許多澳人的歡迎，而且肯定會有好處。」





發生自然災難的「重大風險」

聯邦政府地球科學部的網站將澳洲描述為一個「極端之地」，因為從中部沙漠到東南部的溫度變化很大。





雖然金博士表示，在澳洲連續三個高於平均水平的潮濕年份之後，厄爾尼諾現象不太可能導致乾旱，但他警告說，熱浪仍然可能導致嚴重的火災。





澳洲東部在2019至20年的黑色夏季發生殘酷的山林大火，該災難提醒人們，如果未來嚴重的厄爾尼諾現象再次出現，嚴重的熱浪會導致甚麽後果。









無論是否會宣佈出現厄爾尼諾現象，金博士表示，澳洲都將面臨困難的一年，極端天氣現象主要由氣候變化驅動，而這一因素「確實增加了熱浪的頻率和強度」。





金博士說：「今年我們肯定會看到更惡劣的天氣。如果我們確實有厄爾尼諾現象，我們就更有可能經歷更多的熱浪以及與之相關的影響。」





「如果我們沒有厄爾尼諾現象，那麽也許我們會看到更多的洪水事件以及其他類型的極端天氣。」



