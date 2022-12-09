【一國兩極！】西澳48度如焗爐 維州寒流有地區零下2.5度

澳洲將迎來又一個極端天氣周末，一個州面臨酷熱天氣，而另一個州則遭受冬後寒流侵襲。

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於周日和周一，Kimberley 和 Pilbara地區的氣溫將達到 48 度。 Source: AAP

重點：
  • 熱浪在澳洲北部持續，西澳最高氣溫達 48 攝氏度
  • 南澳、新州、昆州和西澳的和暖天氣將持續到周六
  • 南澳部分地區有火災危險警告，達到災難級別
  • 墨爾本的情況截然不同，周六最高溫度為 23 度，氣溫較低
澳洲將迎來又一個極端天氣周末，一個州面臨酷熱天氣，而另一個州則遭受冬後寒流侵襲。

一股熱浪席捲澳洲北部地區，迫使當局敦促受影響地區的居民採取預防措施。

Weatherzone 氣象學家魯特( James Rout )表示，澳洲北部和西部的熱浪狀況將持續整個周末，並會在下周初惡化。

他說：「於周日和周一，Kimberley 和 Pilbara地區的氣溫將達到 48 度，這是澳洲最熱的地區。」

「那裡產生的熱量會傳遞到澳洲的其他地區。」

「熱量將被帶到南澳、新州和昆洲西部的部分地區，但不會達到那麼高的溫度。」

過去四天，內陸Pilbara鎮 Marble Bar 的氣溫每天都超過攝氏 45度，周三高達攝氏 46.2 度。

這是本季至今為止澳洲和南半球所錄得的最高氣溫。

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於周日和周一，Kimberley和 Pilbara地區的氣溫將達到 48 度，這是澳洲最熱的地區。

發生火災將達災難級別

周三，昆州的Birdsville達到攝氏45.6度，北領地的 Jervois 達到攝氏 44.9度。

周六，新州西北部、昆州西部、西澳的大部分地區和北領地部分地區的氣溫將超過 40 攝氏度。

氣象學家魯特指整個澳洲都會乾燥。

他說：「南澳部分地區有發生危險火災的情況。」

「最糟糕的情況將出現在York Peninsula和Eyre Peninsulas，以及Flinders地區北部。」

「這些地區的火災活動指數 (FBI) 達到了極端，而York Peninsula則達到了災難性，儘管周日的情況會有所緩和，因為會出現涼爽的變化。」

FBI 是一個簡單的數字量表，從 0 到 100 甚至更高，數值越來越高表明火災活動越來越危險，因此火災危險也越來越大。

南部和東部各州也有類似的情況，阿德雷德周六氣溫較高。

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維州滑雪勝地 Mount Baw Baw 降至負2.5度

儘管天氣炎熱，但澳洲其他地區預計週日會出現涼爽變化。

阿德雷德周六的氣溫高達 34 攝氏度，而周日氣溫急劇下降，最高氣溫僅為攝氏21度。

同時，維州的氣溫將比全國其他地區涼爽得多，墨爾本周六和周日分別達到攝氏23度和攝氏26度左右。

冬季繼續在維州徘徊，周四早上 7 點剛過，澳洲海拔最低的滑雪勝地 Mount Baw Baw 的氣溫降至負2.5度。

Baw Baw in Gippsland, Victoria
Mount Baw Baw於周四（8日）的氣溫已降至零下2.5度。 Credit: Photo: Wikipedia

雪梨周六天氣溫和，最高氣溫為攝氏23度，周日升溫至 20 多度。

周六昆士蘭東南部、新州東北部以及周日新州西南部、維州中部、昆州東部和南澳部分地區可能會有暴風雨和陣雨。

Weatherzone 和氣象局提供熱浪和火災危險警告。

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Published 9 December 2022 at 2:57pm
Presented by Yuki Yuen
Source: SBS