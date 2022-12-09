【一國兩極！】西澳48度如焗爐 維州寒流有地區零下2.5度

重點： 熱浪在澳洲北部持續，西澳最高氣溫達 48 攝氏度

南澳、新州、昆州和西澳的和暖天氣將持續到周六

南澳部分地區有火災危險警告，達到災難級別

墨爾本的情況截然不同，周六最高溫度為 23 度，氣溫較低

澳洲將迎來又一個極端天氣周末，一個州面臨酷熱天氣，而另一個州則遭受冬後寒流侵襲。





一股熱浪席捲澳洲北部地區，迫使當局敦促受影響地區的居民採取預防措施。





Weatherzone 氣象學家魯特( James Rout )表示，澳洲北部和西部的熱浪狀況將持續整個周末，並會在下周初惡化。





他說：「於周日和周一，Kimberley 和 Pilbara地區的氣溫將達到 48 度，這是澳洲最熱的地區。」





「那裡產生的熱量會傳遞到澳洲的其他地區。」





「熱量將被帶到南澳、新州和昆洲西部的部分地區，但不會達到那麼高的溫度。」





過去四天，內陸Pilbara鎮 Marble Bar 的氣溫每天都超過攝氏 45度，周三高達攝氏 46.2 度。





這是本季至今為止澳洲和南半球所錄得的最高氣溫。





於周日和周一，Kimberley和 Pilbara地區的氣溫將達到 48 度，這是澳洲最熱的地區。

發生火災將達災難級別

周三，昆州的Birdsville達到攝氏45.6度，北領地的 Jervois 達到攝氏 44.9度。





周六，新州西北部、昆州西部、西澳的大部分地區和北領地部分地區的氣溫將超過 40 攝氏度。





氣象學家魯特指整個澳洲都會乾燥。





他說：「南澳部分地區有發生危險火災的情況。」





「最糟糕的情況將出現在York Peninsula和Eyre Peninsulas，以及Flinders地區北部。」





「這些地區的火災活動指數 (FBI) 達到了極端，而York Peninsula則達到了災難性，儘管周日的情況會有所緩和，因為會出現涼爽的變化。」





FBI 是一個簡單的數字量表，從 0 到 100 甚至更高，數值越來越高表明火災活動越來越危險，因此火災危險也越來越大。





南部和東部各州也有類似的情況，阿德雷德周六氣溫較高。





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維州滑雪勝地 Mount Baw Baw 降至負2.5度

儘管天氣炎熱，但澳洲其他地區預計週日會出現涼爽變化。





阿德雷德周六的氣溫高達 34 攝氏度，而周日氣溫急劇下降，最高氣溫僅為攝氏21度。





同時，維州的氣溫將比全國其他地區涼爽得多，墨爾本周六和周日分別達到攝氏23度和攝氏26度左右。





冬季繼續在維州徘徊，周四早上 7 點剛過，澳洲海拔最低的滑雪勝地 Mount Baw Baw 的氣溫降至負2.5度。





Mount Baw Baw於周四（8日）的氣溫已降至零下2.5度。 Credit: Photo: Wikipedia



雪梨周六天氣溫和，最高氣溫為攝氏23度，周日升溫至 20 多度。





周六昆士蘭東南部、新州東北部以及周日新州西南部、維州中部、昆州東部和南澳部分地區可能會有暴風雨和陣雨。





Weatherzone 和氣象局提供熱浪和火災危險警告。







