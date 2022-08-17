【三度冷鋒吹襲】東南部寒風豪雨 預測春季全澳多雨水浸

氣象局發出惡劣天氣警告。新州、維州、塔州及首都領地，都有水浸警告。
3度冷鋒向東南部移動。預計帶來大風、寒冷以及驟雨天氣，直到下星期。
第1度冷鋒今日星期四抵達，從阿德雷德、墨爾本、荷伯特到坎培拉，今日指明日星期五早上，都有狂風、寒冷及驟雨，部份地區風力時速可能達到110公里。
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包括東南岸地區包括墨爾本，今日會有雷暴及落冰雹。
預計第2度冷鋒在星期六抵達，為塔州及維州帶來雨量，新州及南澳部份地區也有雨。
第3度冷鋒在下星期抵達，帶來大風及寒流，並有雨帶，影響整個東南部。
各首府城市未來幾日天氣預測：
雪梨預測今日間中密雲，明日星期五有驟雨日間氣溫攝氏19度，星期六星期日大致天晴，最低8度，下星期一天晴最低7度，星期二驟雨，日間氣溫19度。
墨爾本預測今日有雨大風，未來幾日都有驟雨。明日星期五日間氣溫15度，星期六星期日最低氣溫5度，下星期一至星期三繼續有驟雨，最低氣溫5度。日間氣溫14至16度。
布里斯本未有受冷鋒影響。預測今日天晴最高氣溫23度，明日星期五到星期日大致天晴，最低氣溫10度，最高氣溫23至25度。
柏斯預測今日有雲，最高氣溫17度，明日星期五多雲，最低氣溫9度，最高18度。星期六星期日大致天晴，最低氣溫8度，最高氣溫分別20度及19度。下星期一星期二大致天晴，最低8度，最高19度。
阿德雷德預測今日驟雨，未來幾日都有雨。明日星期五最低氣溫9度，最高15度。星期六星期日有驟雨，最低氣溫9度，最高16度。下星期一至星期三繼續有驟雨，最低氣溫9度，最高14至17度。
荷伯特預測今日有驟雨，未來幾日都有驟雨。明日星期五日間氣溫14度，最低6度，星期六及星期日寒冷，星期日最低2度。下星期一至星期三繼續有驟雨，日間氣溫12至14度。星期二最低氣溫3度。
坎培拉預測今日有驟雨，明日星期五有驟雨，氣溫最低5度，最高15度。星期六星期日有雲，日間氣溫13度。星期日最低零下1度。下星期一星期二有驟雨，日間氣溫12至14度，星期一最低氣溫零下1度。
達爾文未有受寒流影響，預測今日天氣，預測直到下星期三都天晴，日間氣溫33至34度，最低氣溫18至20度。
另外，氣象局在前日星期二，將拉尼娜（La Niña）現象前景，從觀察」提高到「警戒」級別。並預計今年春天拉尼娜現象再次發生的風險比正常情況高出約三倍，也即預計拉尼娜現象將罕見地連續第三年出現，
氣象局預測，未來3個月，全澳會有更多雨量並會導致水浸。
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