【加息壓力】預測全澳房屋跌價至明年 雪梨墨市年底料下滑逾一成

要點 銀行新數據預測，全澳房屋價格會下降18%

各首府城市房屋價格會下降至明年，到後年2024年，預計到時減息才回升

雪梨今年與明年兩年屋價料跌20%，墨爾本兩年預計跌17%

鄉鎮區屋價也下跌，雪梨以北600公里的Richmond-Tweed地區，季度跌幅為4.5%

到7月份的12個月，全澳鄉鎮區的屋價上升17%，比首府城市房屋價格5.4%的漲幅高

四大銀行之一澳新銀行ANZ的最新預測，儲備銀行在今年底，會將標準利率逐步增加到3厘35，令普通浮動房屋按揭利率會上升至6厘。





澳新銀行分析數據後預測，全澳的首府城市到明年2023年，房屋價格平均會下降18%，在2024年會回升5%。





銀行分析指出，在今年預期儲備銀行會調高利率達到3厘35，浮動按揭利率會達到6厘，即按揭貸款能力會降低30%，其中墨爾本及雪梨兩個大首府城市，最容易受影響。





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銀行預測，其中 雪梨 地產價格在今年會下降高達14%，在明年會進一步跌6%，最高位與最低會相差20%，要到2024年，預期開始減息，才回升6%。





墨爾本 今年會下降11%，明年2023年會進一步跌6%，後年2024年回升6%





至於其他首府城市的房屋價格走勢：





荷伯特 今年會下降9%，明年會進一步跌8%，後年回升4%。





坎培拉 今年會下降7%，明年會進一步9%，後年回升4%。





阿德雷德 今年會下降4%，明年會進一步跌17%，後年回升2%。





柏斯 今年會下降1%，明年會進一步跌12%，後年回升3%。





布里斯本 今年會下降1%，明年會進一步跌12%，後年回升5%。





達爾文 明年會跌12%，後年回升3%。







另外，地產數據分析公司CoreLogic亦表示，部份屋價較高的鄉鎮區及大都會邊緣地區，已經受到加息影響。





該公司的數據指出，雪梨以北600公里的Richmond-Tweed地區，屋價季度跌幅為4.5%；雪梨以南Illawarra區，屋價季度跌幅為3.5%；距離雪梨不足兩小時車程的Southern Highlands 和 Shoalhaven，屋價季度跌幅同樣達到3.0%.





陽光海岸和黃金海岸這兩個昆州東南部主要地區，房屋價格在過去三個月分別下降了2.5%和1.2%。





數據顯示， 到上個月7月份的12個月，全澳鄉鎮區的屋價上升17%，比首府城市房屋價格5.4%的漲幅高。其中新州西南部Riverina區的升幅最大，年增長達到27.8%，其次是昆州遠北部Wide Bay，年增長為26.8%，跟著是新州北部New England及西北部，年增26.4%。



