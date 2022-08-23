寒流襲東岸 雪梨氣溫驟降10度落雹

氣象局今日就雪梨發出大風警告，受到冷鋒帶來的寒流影響，雪梨地區今日下午，氣溫驟降攝氏10度。





在雪梨西區Badgerys Creek，今日12點30分至下午2點，氣象局錄得溫度從21.1度下降到10.1度。附近地區並且落冰雹。





氣象局也錄得雪梨多個地區落冰雹，包括西區Cabramatta， Canley Vale，Fairfield 及Bass Hill，東區Coogee及Randwick。





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氣象分析顯示，冷鋒帶來的一股寒冷空氣，從南面影響雪梨地區，從今日中午大約兩小時內，平均氣溫下降7至9度。





預測雪梨以西藍山區、以至Orange及Bathurst，今晚星期二晚到星期三早上，會落雪。









雪梨地區預測明日星期三會繼續有雨，氣溫繼續寒冷，最低會降至攝氏7度，要到至少星期六，才稍為回暖。





墨爾本上星期受到兩度冷鋒吹襲，今個星期受第三度冷鋒影響，氣溫繼續寒冷，今日星期二早上，氣溫低至5度，未來幾日天氣寒冷有雨，最高15度。





氣象局發出警告，Gippsland部份地區及Port Phillip有強風。





氣象局並預測在雪山區會落雪。



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荷伯特預測未來幾日寒冷，最低氣溫5至7度，最高15度。





阿德雷德預測未來幾日寒冷有雨，最高氣溫16度，最低7至9度。





坎培拉預測也寒冷，明日星期三的氣溫會跌至零下4度，早上有霜，後日星期四早上也有霜，氣溫降至零下1度。





氣象局並發出東岸大浪警告，新州警方呼籲民眾盡量不要到海中或靠近海邊。

