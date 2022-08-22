今日大事(8月23日)

律政部今日將就莫理遜秘密任擔當部長一事公布建議

總理艾巴尼斯今天將會公佈，由律政部首席法律顧問審議的法律建議，以了解前總理莫理遜秘密任命自己擔當多個部長職位有否違反任何規則。





莫理遜除了在疫情大流行期間秘密擔任多個部長職務外，亦有消息指，他在官方部門名單中亦加入免責聲明。





Advertisement

據悉，莫理遜在2018 年成為總理後才加入該聲明，指部長可以宣誓進入其他職位，而不會出現在該名單上。



G20要求與會國批准一項女性平權計劃

在11月出席二十國集團峰會的各國領袖，將被要求批准一項賦予婦女權力的計劃。





聯邦婦女事務部長加拉格爾（Katy Gallagher）明天（8月24日）將會前往印尼峇里島，在出席該峰會之前，她會與其他各國領袖討論該計劃。





她將與來自歐盟、英國、印尼、印度和斐濟的同等級部長，舉行雙邊會議，議題包括女童接受教育以及消除有關性別的暴力，加強社會、護理、健康和教育服務，消除性別定型的觀念，以及無酬償照顧和家務工作分配不均。





加拉格爾說，澳洲正致力於成為性別平等方面的全球領導者。



新州鐵路工會威脅將在9月再發動多次罷工

新州鐵路工會威脅會在下個月繼續發起罷工，新州居民可能會受影響。





火車、輕鐵和巴士工會在整個8月份計劃進行多次罷工及工業行動，目前正討論在 9 月份罷工的具體日期。





一旦落實，鐵路工人將拒絕駕駛37 列他們認為未能符合最低維修標準的火車，屆時將導致多條火車線路出現延誤。





工會書記克拉森斯（Alex Claassens）將未能符合最低維修標準的責任、歸咎於當局將拖延維修及檢查鐵路時間，及將有關工作外判。



全國上周汽油零售價格每升平均加$0.36

澳洲石油研究所的最新數據顯示，上星期全國平均每公升汽油價格加了$0.36。





下個月燃油附加稅減半措施將會取消。目前，全國駕駛者平均要支付每公升1.72 元的油價。





布里斯本和墨爾本的油價，上週已到達汽油價格週期的頂峰，駕駛者分別要支付每公升1.82 元和每公升1.72元。





雪梨的汽油價格就處於上升週期的一半，阿德雷德和珀斯仍處於上升週期的低位，意味在這些城市更容易入到更便宜的汽油。





與此同時，，截至 6 月的頭半年內，石油公司 AMPOL稅後利潤達到破紀錄的 6.959 億元，公司因此亦派發多一倍的股息。



美俄就俄烏問題在安理會互相指責

美國及俄羅斯代表在聯合國安理會會議上互相指責。 俄羅斯代表涅邊賈（Vasily Nebenzya） 警告安理會，新的世界秩序即將到來，強調他們會是其中一個拒絕西方國家標準模式的國家。





涅邊賈又指責西方正利用烏克蘭、對俄羅斯發動由大國挑動的傀儡戰爭。但美國代表湯馬士-格林菲爾德就表示，俄羅斯入侵烏克蘭對全世界造成問題。





「俄羅斯侵略鄰國並竊取對方土地的自私願望對所有人均造成影響。情況不單止加劇全球糧食不足， 亦引發新的難民危機及導致數以萬計的烏克蘭人同俄羅斯人死亡 ，及削弱阻止發生新世界大戰的基本原則。」



德國總理：正盡力減低依賴俄羅斯能源

德國總理朔爾茨表示，正盡其所能以減少德國在能源方面依賴俄羅斯。





朔爾茨今個星期到訪加拿大，並將與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）簽署一項協議，由加拿大向德國供應氫氣能源。





朔爾茨表示，德國最終希望成為加拿大出口綠色氫氣的合作夥伴，但現時他們是需要天然氣。





由於成本同物流的限制，杜魯多淡化了加拿大直接向德國出口天然氣的可能性。





朔爾茨表示，俄羅斯在入侵烏克蘭後，經已不再是一個可靠及道德的商業夥伴。





「俄羅斯現時所做的事是分裂人口、盟友及所有支持烏克蘭的人，情況永遠不應該成功。因此，德國非常感謝加拿大政府所作的決定。」





「德國亦正努力希望在天然氣供應上可以自給自足，所以現時德國正大量投資，希望盡快可以實現此目標，他又話，德國從來無在如此短的時間內、建造這樣的基礎設施。]



澤連斯基：若俄國繼續對戰虜「表演式審訊」或將中止談判

如果俄羅斯繼續在馬里烏波爾對被俘虜的烏克蘭士兵進行「表演式的審訊」，可能會停止與俄羅斯進行談判。





與此同時，烏克蘭總統澤連斯基警告話，如果俄羅斯繼續在馬里烏波爾對被俘虜的烏克蘭士兵進行「表演式的審訊」，可能會停止與俄羅斯進行談判。





俄羅斯傳媒早前報道指，在受俄羅斯控制的馬里烏波爾「正準備」在烏克蘭慶祝獨立日的同一星期內，對被擄的烏克蘭士兵進行審訊。





澤連斯基表示，他已經就俄羅斯的威脅、與法國總統馬克龍和土耳其總統埃爾多安會面。



中國就美國州長率團訪台提出「嚴正交涉」

中國就美國印第安納州州長侯康安率團訪台，向美方提出嚴正交涉。外交部表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題始終是中美關係中最重要, 最敏感同最核心的問題。





中方亦一貫堅決反對美國以任何形式及名義，與台灣開展官方交往。中方又敦促美國有關方面要恪守一個中國原則及中美三個聯合公報規定，停止與台一切形式官方往來。





台灣總統蔡英文早前接見侯康安及代表團成員時表示，全球威權主義正在擴張，台灣過去一段時間亦面對中國於台海周邊的軍事威脅，她強調，民主伙伴應更加團結，加強各領域的合作。



芬蘭總理派對後毒品測試結果呈陰性

芬蘭總理馬林的毒品測試結果呈陰性。36 歲的馬林早前因為同朋友在一個私人派對中的視頻被公開後,自願接受毒品測試，她指進行測試是為了保護自己。





馬林又表示，她執行公務的能力、自始至終都並無受到影響，而如果她需要工作就會從該個派對離場。有芬蘭的國民支持馬林在今次事件上的表現，但亦有人質疑其判斷。



澳印正加強教育及研究合作

澳洲和印度正加強教育及研究方面的雙邊合作，兩國承諾將互相承認高等教育學歷。





印度教育部長普拉（Dharmendra Pradhan）在澳洲進行為期四天的訪問期間，亦與澳洲教育部長祈雅（Jason Clare）共同主持教育委員會會議。大學研究人員及學生亦有出席、並提出的意見，指澳洲正在尋求與印度合作，希望可以促進兩國學生的流動。





普拉提出了有關澳洲處理國際學生簽證的積壓問題，祈雅則表示澳洲政府正在解決這個問題。





「內政部已派出 140 多名工作人員、來協助加快處理簽證審批，並已看到成果。我們看到 7 月份，處理的印度學生簽證的數量、是 6 月份的兩倍。但是目前還有積壓的個案，因此，我們還要做更多工作。」



關注團體促對在澳新西蘭籍無家可歸者提供支援

有團體呼籲為2001年後抵達澳洲的新西蘭人提供無家可歸者支援服務。在澳洲的非澳洲籍無家可歸者當中，有三分之一是新西蘭人，他們是在 2001年後抵達，當時簽證規則出現變化，令這班人減少得到某些支援服務的機會。





無家可歸者支援服務機構Haymarket 基金會行政總裁維斯 （Gowan Vyse）呼籲澳洲政府，讓這批新西蘭人獲得永久居留權，以便他們能夠得到更多支援。





「我們沒有經費來支援這批人士，每年每名非澳洲居民或新西蘭公民的無家可歸者，大約需要80,000元來支援，所以我們必須籌集經費來支付有關費用，」





根據目前的協議，新西蘭公民仍然可以享有澳洲醫療保障，但不能申請失業救濟金、疾病或殘障補助金，以及住屋津貼。相反，如果澳洲人前往新西蘭生活可享以上福利。



【體育消息】曼聯主場2比1勝利物浦

英超球隊曼聯在主場以2比1擊敗利物浦，在今季經過3場比賽終於打開勝利之門，利物浦在今季則仍然未贏過一場。





曼聯前鋒C朗拿度及隊長馬古尼今場列作後備，由拉舒福特主攻，上半場16分鐘，查頓辛祖在12碼點控定後冷靜射入，拉舒福特到換邊後8分鐘，單刀破網，協助紅魔鬼領先2比0。利物浦到尾段才由沙拿破蛋。C朗拿度到86分鐘入替拉舒福特。



