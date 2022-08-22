SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（8月22日）Play06:41SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.2MB)Published 22 August 2022 at 5:50pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 22 August 2022 at 5:50pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE澳洲智庫新調查：澳洲人比台灣人更擔心遭解放軍攻打艾巴尼斯：技術勞工短缺壓力大 移民並非解決問題「唯一方法」航班延誤取消行李失誤 澳航道歉贈飛行常客50元瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes新州發現首宗本土傳播猴痘病例港女偏遠地區開珍奶店 本地人最愛口味連店主亦不敢試SBS 中文新聞 （8月22日）新州年底起限制使用海外駕駛執照