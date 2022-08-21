航班延誤取消行李失誤 澳航道歉贈飛行常客50元

他說：「恢復飛行並非一帆風順」，也不是客戶對航空公司的期望。





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不過喬伊斯補充說：「這是有充分理由。」





另外喬伊斯指出：「我們已經看到行李處理和航班準點率持續改善，雖然天氣等無法控制的因素可能會影響航空公司的日程安排，但預計情況每星期都會不斷改善。」





他說，自4月份增聘多1500人，以處理員工請病假比率增加50%。





聯邦政府的數據顯示，在7月份，澳航離境及抵境班機準時比率，只是剛剛超過50%，至於取消航班比率，就達到6.2%，即1201班。





喬伊斯表示，所有澳洲及新西蘭的飛行常客，都可以獲得50元澳航回程機票優惠，總共是數百萬元優惠。





銀卡飛行常客、黃金、白金及白金一級會員有包括延長會員身份、可使用商務休息室、獲贈積分等優惠。





今個月，澳航宣布將國內和國際轉機等候時間，延長 30 分鐘，以減少沒有乘客抵達目的地但行李仍未到的個案數量。





澳航在前年 2020 年外判行李地勤服務，因而裁減 1700 名員工，並被指責為造成旅行混亂的罪魁禍首。 聯邦法院認為此舉違反了《公平工作法》，該航空公司正在向高等法院提出上訴。

